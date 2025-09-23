Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà exhorte à la vigilance face au typhon Ragasa

Face à l'imminence du super typhon Ragasa, 9 e à pénétrer la Mer Orientale cette année, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé mardi 23 septembre à Hanoï une réunion cruciale.

>> Alerte maximale face au super typhon Ragasa

>> Le super typhon Ragasa s’affaiblit mais reste puissant

>> Plusieurs vols affectés par le typhon Ragasa

Photo : VNA/CVN

Rassemblant en format hybride les membres du Comité directeur national de la défense civile et les responsables des Comités populaires de plusieurs provinces côtières (Quang Ninh, Hai Phong, Hung Yên, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh), cette réunion visait à préparer les plans d'intervention.

Nguyên Hoàng Hiêp, vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, a souligné la diligence des ministères, secteurs et localités dans l'application de la dépêche officielle N° 170 du 22 septembre 2025, émise par le Premier ministre, qui instruit à une préparation active face au super typhon.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a rappelé l'urgence de la situation, avec un impact direct du typhon Ragasa attendu dans un peu plus d'une journée. Il a pressé les autorités locales de procéder rapidement à la récolte des produits aquatiques à maturité afin de minimiser les pertes économiques, tout en garantissant une sécurité absolue pour les pêcheurs en mer. Il a également insisté pour que les agences de prévision météorologique diffusent des alertes précoces concernant les risques de tempêtes et de tourbillons, même en l'absence de signes manifestes, afin de permettre aux populations de prendre des mesures préventives adéquates.

Soulignant la sécurité des réservoirs, notamment les barrages hydroélectriques, le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de collaborer étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce - en charge de la gestion de la majorité de ces infrastructures - ainsi qu'avec les services de prévision météorologique afin d'assurer une gestion et un contrôle rigoureux des niveaux d'eau, de donner des prévisions précises et de mettre en œuvre des mesures rapides et efficaces.

Hoàng Duc Cuong, directeur adjoint de l’Agence hydrométéorologique, a précisé que Ragasa s'était intensifié en super typhon au nord-est des Philippines le 22 septembre, avant d'entrer en Mer Orientale au matin du 23 septembre. Atteignant son intensité maximale avec des vents de niveau 17 et plus (202-221 km/h), il a été classé par les agences météorologiques mondiales comme le typhon le plus puissant de l'année 2025, surpassant Erin (Atlantique Nord) et Yagi (2024).

Le typhon Ragasa se déplace à une vitesse soutenue de 20 à 25 km/h. Dans les 36 prochaines heures, il devrait atteindre Leizhou (Chine), commençant alors à influencer le golfe du Bac Bô. En début d'après-midi du 23 septembre, le typhon a amorcé un affaiblissement progressif, passant du niveau 17 à 16, puis diminuant progressivement en intensité au cours des 24 heures suivantes à l'approche de la côte du Guangdong (Chine).

Les prévisions indiquent que dès le matin du 25 septembre, les zones côtières allant de Quang Ninh à Thanh Hoa seront soumises à des vents s'intensifiant progressivement du niveau 6-7 (39-61 km/h) à 8 (62-74 km/h), voire 9-10 (75-102 km/h) et même 12 (plus de 118 km/h) près du centre du typhon. Les régions intérieures du nord-est du pays devraient connaître des vents de niveaux 6-7, avec des rafales allant jusqu'à 8-9.

En conséquence de l'impact de la tempête, de fortes précipitations sont attendues sur la région nord et dans la province de Thanh Hoa. Plus spécifiquement, dans les provinces de Thai Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phu Tho, Thanh Hoa et le delta du fleuve Rouge, les cumuls pluviométriques varieront entre 150 et 250 mm et pourraient dépasser 400 mm dans certaines localités.

Immédiatement après la dissipation des pluies, une dépression tropicale est prévue pour le 27 septembre, avec 50% de probabilité de se transformer en dixième typhon de la saison en Mer Orientale, susceptible d'affecter le Vietnam. L’Agence hydrométéorologique continuera à fournir des mises à jour régulières de la situation.

VNA/CVN