Quang Ninh

Typhon Ragasa : suspension des sorties en mer et évacuations préventives

Face à la menace du typhon Ragasa, la province de Quang Ninh a suspendu la délivrance de permis de sortie en mer pour les navires de pêche et touristiques à partir du 24 septembre.

À l’après-midi du 23 septembre, 8.394 visiteurs sur les bateaux de croisière de la baie de Ha Long ont été rapatriés à terre.

Photo : VNA/CVN

Les gardes-frontières ont intensifié leurs opérations de sécurisation et de mise à l'abri des embarcations.

La province de Ninh Binh a également interdit toute sortie en mer à compter de midi le 24 septembre et ordonné la mise à l’abri des habitants vulnérables, le renforcement des digues et infrastructures, ainsi que l’arrêt temporaire des traversées fluviales.

Les autorités locales ont reçu pour consigne de mettre la protection des vies humaines au premier plan et de préparer des évacuations préventives des populations des zones à risque.

VNA/CVN