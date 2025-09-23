Alerte maximale face au super typhon Ragasa

Lors de son entrée en Mer Orientale, le typhon Ragasa a été enregistré comme le plus puissant au monde en 2025 et le plus puissant de l’histoire, selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp.

"Lorsque Ragasa atteindra la Mer Orientale, ce typhon sera le plus puissant de l’histoire", a déclaré le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp lors d’une réunion avec les représentants des ministères et branches concernés, le 22 septembre à Hanoï, sur la prévention et la lutte contre Ragasa. Le super typhon est officiellement entré en Mer Orientale à l’aube du 23 septembre.

"Nous avons bon espoir que, selon les prévisions actuelles, en entrant en Mer Orientale, en cas de conditions défavorables, la tempête s’affaiblira à mesure qu’elle se rapprochera du Vietnam", a ajouté le vice-ministre.

Mise à jour de l'information

Selon les prévisions, le super typhon Ragasa devrait entrer dans le golfe du Tonkin tôt le matin du 25 septembre et toucher terre au Vietnam entre midi et l’après-midi du même jour.

La vitesse des vents près du centre de la tempête, dans la zone maritime Quang Ninh - Ninh Binh, devrait atteindre les niveaux 10-11, avec des rafales allant jusqu’à 13. La marée haute à la station de Hòn Dâu (province de Quang Ninh) est estimée à 2,6 m, contre environ 1,9 m pour la marée basse.

"Toutefois, il s’agit de prévisions à 72 heures : le typhon peut encore s’intensifier ou s’affaiblir", a souligné Nguyên Hoàng Hiêp. Il a demandé au Centre national de prévision hydrométéorologique de publier des mises à jour toutes les trois heures afin d’informer la population le plus rapidement possible.

Mesures de prévention

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement a ordonné un contrôle strict des bateaux et navires, avec interdiction de sortie en mer si nécessaire ; une surveillance accrue des moyens de transport maritime ; l’information immédiate des capitaines et propriétaires sur la position, la trajectoire et l’évolution du typhon afin d’éviter les zones dangereuses et de rejoindre des abris sûrs.

Pham Duc Luân, chef du Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles, a demandé aux ministères, branches et localités de suivre de près l’évolution du super typhon et d’élaborer un plan d’intervention.

Pour le Nord et la partie nord du Centre, il a recommandé de déployer des équipes de surveillance et de secours afin d’assurer la sécurité des personnes et des véhicules, notamment au niveau des ponceaux, déversoirs, zones inondées et rivières à crue rapide.

Des inondations prévues

Selon Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à partir du 24 septembre, des vents violents de force 8 souffleront près du centre de la tempête, avec des rafales de niveaux 10-12 (102-118 km/h) et pouvant atteindre 15-16 (167-201 km/h).

Les pluies torrentielles devraient concerner Thanh Hoa et Nghê An : 70 à 150 mm ; Thai Nguyên, Lào Cai, Phu Tho et le delta du fleuve Rouge : 150 à 250 mm, voire jusqu’à 450 mm.

Du 25 au 27 septembre, des crues sont attendues sur plusieurs rivières : Thao, Lô, Hoàng Long et fleuve Thai Binh : niveau d’alerte 1 à 2 ; fleuve Rouge (aval) et fleuve Thai Binh : sous le niveau d’alerte 1 ; Thanh Hoa : rivières Buoi, Ma et Chu au niveau d’alerte 1-2 ; Nghê An : rivière Ca (amont) au-dessus du niveau 2, aval au niveau 1.

Des inondations urbaines et de sites industriels pourraient survenir à Hanoï, Thai Nguyên, Bac Ninh, Hung Yên, Ninh Binh, Thanh Hoa et Nghê An.

Mise en service du numéro 112 pour les urgences, catastrophes et demandes d’assistance Le général de division Pham Hai Châu, chef adjoint du Département des secours et du sauvetage (relevant du ministère de la Défense), a rappelé que le 112, ligne nationale d’urgence, est opérationnel depuis le 23 août. C’est le numéro unique à l’échelle nationale, disponible 24h/24 et 7j/7, pour signaler incidents, catastrophes, accidents et situations d’urgence nécessitant une assistance.

