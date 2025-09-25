Le typhon Ragasa devient une dépression tropicale au Nord-Est du Vietnam

Selon le professeur associé et docteur Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le typhon Ragasa devrait s’affaiblir en dépression tropicale en atteignant la terre ferme dans la région Nord-Est du Nord du Vietnam dans l’après-midi du 25 septembre.

>> Le super typhon Ragasa perd de sa force après avoir pénétré dans la zone maritime du Sud du Guangdong

>> Typhon Ragasa : suspension des sorties en mer et évacuations préventives

>> Le super typhon Ragasa devrait s’affaiblir avant de frapper le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, à 16h00 le 25 septembre, le typhon devrait se trouver sur les terres de la région Nord-Est du Nord du Vietnam, avec des vents de force 6 et des rafales de force 8. Il se déplacerait vers l’ouest à une vitesse de 20 km/h et s’affaiblirait progressivement en dépression tropicale. Les zones affectées comprennent la partie nord-ouest de la région Nord de la Mer Orientale, la partie nord du golfe du Bac Bô ainsi que les côtes du Sud-Est du pays.

Du matin du 25 septembre jusqu’à la fin de la nuit du 26 septembre, le Nord du Vietnam ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An connaîtront de fortes à très fortes pluies, avec des cumuls généralement compris entre 150 et 300 mm, pouvant localement dépasser 450 mm.

Une crue pourrait survenir sur les rivières du Nord, ainsi que dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An. Les fortes pluies pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, des crues soudaines sur les petits cours d’eau et des glissements de terrain sur les pentes.

Sous l’effet de la large circulation du typhon, il est nécessaire de se prémunir contre les risques d’orages, de tornades et de violentes rafales de vent, tant avant que pendant son atterrissage.

À partir du 27 septembre, les fortes pluies dans le Nord ainsi que dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An devraient progressivement diminuer.

VNA/CVN