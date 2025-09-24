La tempête Bualoi attendue en Mer Orientale le 26 septembre

Dans la nuit du 26 septembre, la tempête Bualoi devrait entrer en Mer Orientale et devenir la dixième tempête de l’année 2025 dans cette zone, a indiqué le Docteur Hoang Phuc Lam, directeur adjoint du Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Auparavant, dans l’après-midi du 23 septembre, le Centre national de prévisions hydrométéorologiques avait signalé la formation d’une dépression tropicale à l’est des Philippines, avec une probabilité d’intensification en tempête dès le 24 septembre.

Selon le Professeur associé et Docteur Mai Van Khiêm, directeur dudit centre, les prévisions relatives à la trajectoire du typhon Bualoi restent divergentes. Les modèles européens et japonais estiment qu’elle pourrait se diriger vers le Nord, affectant le Nord du Vietnam ou le Sud de la Chine, tandis que les prévisions américaines anticipent un déplacement vers le Centre du Vietnam, notamment entre Ha Tinh et Quang Ngai.

D’après les prévisions du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le scénario le plus probable est celui d’un atterrissage sur la côte centrale, conformément aux caractéristiques climatiques de cette période de l’année. Le risque que la tempête se renforce en super typhon ou dépasse le niveau 13 reste faible. L’Administration de météorologie et d’hydrologie poursuit sa surveillance et publiera un bulletin concernant l’approche de la tempête le 25 septembre.

