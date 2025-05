Des ressources humaines de haute qualité nécessaires pour le Centre financier international

La ville de Dà Nang ambitionne de devenir un centre financier vert, intelligent et innovant, fonctionnant selon des normes internationales avancées, en connexion avec les principaux marchés et centres financiers mondiaux, contribuant ainsi à améliorer la position du Vietnam au sein du réseau financier global.

Photo : Viettimes/CVN

La résolution définit de nombreuses tâches et solutions, parmi lesquelles le travail de formation, de promotion et d'attraction de ressources humaines de haute qualité pour servir la gestion, l'exploitation et la supervision des activités du Centre financier international de Dà Nang revêt un intérêt particulier.

Formation des ressources humaines

de haute qualité

Forte de sa mission, de sa tradition et de son potentiel, l’Université de Dà Nang joue un rôle central et de premier plan dans la réalisation de l'ambition de la ville de devenir un Centre financier international.

L'Université de Dà Nang, ainsi que d'autres universités et établissements d'enseignement, sont chargés de rechercher et de développer un programme complet de formation de ressources humaines de haute qualité pour répondre aux besoins du centre financier. Cela inclut des formations de courte durée et une formation approfondie pour les responsables de la gestion étatique, les entreprises, les enseignants et les chercheurs.

S'appuyant sur un réseau de coopération étendu et solide avec les principales universités nationales et internationales, ainsi qu'avec le monde des affaires, l'Université de Dà Nang se concentre sur le développement de programmes d'enseignement en anglais, de formations internationales et d'échanges de professeurs et d'experts.

Rester à l’avant-garde des tendances en matière de technologie financière

En avril 2025, l'Université d'Économie, membre de l’Université de Dà Nang, a organisé un cours de formation visant à diffuser les connaissances sur le Centre financier international auprès des fonctionnaires et cadres des départements, branches et secteurs de la ville.

Le professeur associé-Docteur Dang Tung Lâm, directeur de la Faculté des Finances de l'Université d'Économie de Dà Nang, a souligné qu'avec l'avantage d'une population jeune, d'un taux élevé d'utilisateurs d'Internet et de smartphones, la ville bénéficiait d'opportunités considérables pour le développement de la Fintech.

Le professeur associé-Docteur Huynh Công Phap, recteur de l’Université des technologies de l’information et de la communication Vietnam - République de Corée (VKU), membre de l’Université de Dà Nang, a déclaré que le développement des secteurs de la Fintech et des données numériques contribuerait à promouvoir l'essor de l'industrie de haute technologie, créant ainsi de nombreuses perspectives d'emploi pour les habitants locaux.

VNA/CVN