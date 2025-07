Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leurs liens économiques et commerciaux

Les réunions du Comité mixte économique et commercial Vietnam - Royaume-Uni (JETCO) et du Comité commercial de l’Accord de libre-échange Royaume-Uni - Vietnam (UKVFTA) ont produit des résultats positifs, contribuant à renforcer les liens économiques bilatéraux, à lever les obstacles au commerce et à créer un environnement commercial plus favorable aux entreprises des deux pays.

>> Un nouveau pont pour la coopération financière Vietnam - Royaume-Uni

>> Les produits vietnamiens au plus grand salon européen de la mode et du textile

>> ASEAN : coopération approfondie entre le Vietnam, les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni

Coprésidée par le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, et le ministre d’État britannique (ministre de la Politique commerciale et de la Sécurité économique) au ministère des Affaires et du Commerce, Douglas Alexander, la 14e réunion du JETCO, qui s’est tenue lundi 14 juillet à Londres, a permis d’aborder et de convenir d’un large éventail de domaines pratiques de coopération, notamment l’agriculture, la santé, la banque et la finance, les énergies renouvelables, la promotion du commerce et des investissements bilatéraux, l’éducation et le renforcement des capacités.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a souligné qu’au cours de la dernière décennie, les relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et le Royaume-Uni ont connu des progrès remarquables. Sur le plan commercial, les deux pays mettent en œuvre l’UKVFTA depuis plus de quatre ans. Plus récemment, l’adhésion du Royaume-Uni en tant que 12e membre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a renforcé la coopération bilatérale.

Dans le secteur de l’énergie, grâce au soutien solide du Royaume-Uni via le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et diverses initiatives de coopération bilatérale, le Vietnam améliore progressivement son cadre réglementaire, s’appuyant sur l’expertise, l’expérience et les investissements internationaux pour faire progresser sa transition énergétique vers l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Le Royaume-Uni a également réaffirmé son engagement à soutenir la transition énergétique du Vietnam par le biais de la coopération bilatérale et du cadre du JETP. Le Vietnam a fait le point sur ses réformes politiques en matière d’énergies renouvelables et de développement de l’éolien offshore, et a appelé le Royaume-Uni à renforcer son soutien à la formation des cadres, au développement des ressources humaines et à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement durable en énergies renouvelables.

Dans le secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des boissons, le Royaume-Uni a exprimé son intérêt pour les conseils et le soutien du Vietnam concernant l’ouverture de son marché à la volaille, au bœuf et aux produits de la pêche britanniques. Le Vietnam a également salué la proposition du Vietnam de faciliter l’approbation des exportations de volaille vietnamienne vers le Royaume-Uni, ainsi que d’autres initiatives de collaboration dans ce secteur.

Dans le secteur financier et bancaire, le Royaume-Uni a manifesté un vif intérêt pour le développement du Vietnam en tant que centre financier international et a proposé une coopération en matière d’obligations vertes et d’établissement d’institutions financières au Vietnam. Le Vietnam a salué ces propositions et a encouragé le Royaume-Uni à soumettre des plans détaillés aux autorités vietnamiennes compétentes.

Dans le domaine de l’éducation et du renforcement des capacités, le Vietnam a proposé une collaboration renforcée en matière d’innovation, de science et de technologie, d’enseignement de l’anglais et d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur.

En ce qui concerne le commerce et l’investissement bilatéraux, le Vietnam a appelé à une coopération plus étroite afin de maximiser les avantages de l’UKVFTA et du CPTPP, de renforcer la promotion des investissements et du commerce, d’organiser régulièrement des rencontres d’affaires et de créer des conditions favorables à l’accès des entreprises à leurs marchés respectifs et à la coopération en matière de régulation des marchés.

Lors de la réunion du Comité commercial de l’UKVFTA qui s’est tenue le même jour, les deux parties ont examiné la mise en œuvre de l’accord sur la base des rapports des sous-comités spécialisés couvrant le commerce des marchandises, les douanes, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les services et l’investissement, ainsi que le commerce et le développement durable.

Les deux parties ont salué les progrès réalisés et les avantages tangibles que l’accord a apportés aux entreprises et aux citoyens. Elles ont également discuté des moyens de résoudre les problèmes d’accès au marché des biens et des services restants afin de promouvoir davantage le commerce et l’investissement bilatéraux.

S’exprimant à l’issue de la session, le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a affirmé que les questions abordées lors de la JETCO 14 et du Comité commercial de l’UKVFTA seraient approfondies au niveau technique. Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement pour résoudre efficacement ces problèmes et porter le partenariat bilatéral vers de nouveaux sommets.

Le même jour, le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a rencontré Matt Western, envoyé commercial du Premier ministre britannique au Vietnam, pour discuter de la coopération commerciale, d’investissement et énergétique, soulignant le rôle clé du Royaume-Uni en tant que partenaire et son soutien dans le cadre du JETP.

Il a également eu des séances de travail avec des représentants du Conseil d’affaires Royaume-Uni - ASEAN et de grandes entreprises, dont HSBC, Prudential, Arup et BP. Les discussions ont porté sur les opportunités d’investissement, notamment dans les énergies renouvelables, les entreprises britanniques ayant exprimé un vif intérêt pour un partenariat avec le Vietnam à l’avenir.

Plus tôt, le 11 juillet, le vice-ministre vice-ministre a participé au Forum des affaires Vietnam - Royaume-Uni 2025 à Édimbourg. Il a souligné la double dynamique générée par l’UKVFTA et l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP, qui a contribué à porter les échanges bilatéraux à 8,4 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 18% sur un an, faisant du Royaume-Uni le troisième marché d’exportation du Vietnam en Europe.

Il a appelé les entreprises britanniques à tirer parti des préférences tarifaires et des règles d’origine pour renforcer la coopération dans les domaines des services, de la finance et des produits agroalimentaires à forte valeur ajoutée, tout en encourageant un engagement plus fort dans la transition énergétique du Vietnam. Les discussions ont également porté sur les perspectives commerciales, la finance verte et la feuille de route du pays en matière d’énergies renouvelables.

Lors du forum, le groupe britannique BP et le groupe vietnamien T&T ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir la mobilité électrique grâce à un écosystème d’échange de batteries pour motos électriques.

Selon le Département des douanes vietnamiennes, les échanges bilatéraux ont totalisé plus de 4,3 milliards USD au premier semestre 2025, en hausse de 9,6% sur un an. Les exportations vietnamiennes ont atteint près de 3,4 milliards USD (en hausse de 8,2%), tandis que les importations en provenance du Royaume-Uni ont totalisé 461,6 millions USD (en hausse de 23,1%).

En 2024, les échanges bilatéraux ont dépassé les 8,4 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport à 2023. Les exportations du Vietnam ont représenté plus de 7,5 milliards de dollars (en hausse de 18,9%), et les importations se sont élevées à 881,1 millions de dollars (en hausse de 10,8%).

Le Royaume-Uni est actuellement le troisième marché d’exportation du Vietnam en Europe, derrière les Pays-Bas (13,8 milliards de dollars) et l’Allemagne (11,7 milliards de dollars).

VNA/CVN