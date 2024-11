La première exposition internationale des semi-conducteurs au Vietnam à Hanoï

Organisé par le NIC, relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, en partenariat avec l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SEMI) - une organisation mondiale qui regroupe plus de 3.000 entreprises et 1,5 million d'experts dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et de l’électronique - cet événement marque une étape importante pour l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam.

Photo : NIC/CVN

Avec pour thème "Élever le niveau du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs", l’exposition se déroule sur deux jours, les 7 et 8 novembre.

Dans son discours d’ouverture, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a souligné que l'événement représente une avancée significative pour le Vietnam dans sa quête de s'intégrer à la chaîne de valeur mondiale de l'industrie des semi-conducteurs, un secteur crucial pour la technologie moderne et l'économie numérique. "Ce salon et les séminaires connexes offriront des opportunités précieuses pour connecter le Vietnam au reste du monde dans le domaine des semi-conducteurs, et mettre en avant ses atouts auprès des grandes entreprises internationales", a-t-il déclaré.

L'événement sert également de plateforme stratégique pour relier les entreprises vietnamiennes à la communauté des affaires des semi-conducteurs, leur permettant d'établir des partenariats solides pour transformer le Vietnam en un maillon incontournable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela contribuera au développement durable, tout en créant une nouvelle dynamique pour l’essor du Vietnam, selon le ministre Nguyên Chi Dung.

Pour capitaliser sur ces opportunités, le gouvernement vietnamien a créé un Comité directeur national pour le développement des semi-conducteurs, présidé par le Premier ministre Pham Minh Chinh avec le ministre Nguyên Chi Dung comme adjoint permanent. En parallèle, le gouvernement a adopté la Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision pour 2050, et lancé un programme de développement des ressources humaines spécialisées dans ce secteur.

L'exposition rassemble environ 100 stands d'entreprises vietnamiennes et internationales, présentant des produits et services diversifiés dans le domaine des semi-conducteurs : conception, tests, équipements de haute technologie, solutions de découpe et de traitement de surface pour circuits imprimés. Des géants mondiaux comme Global Foundries, Amkor, AMD, Lam Research, Intel, Marvell, et des entreprises vietnamiennes de premier plan telles que FPT sont également présents, attirant environ 5.000 délégués.

SEMIExpo Vietnam 2024 propose en outre divers forums, séminaires sur l’investissement en haute technologie, ateliers techniques et programmes de présentation des technologies de pointe des exposants, promettant de faire de cet événement un jalon majeur pour le Vietnam dans l’industrie des semi-conducteurs.

VNA/CVN