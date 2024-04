Crevettes frites croustillantes

Les crevettes sont frites dans leur carapace croustillante, tandis que l’intérieur reste frais et moelleux. Les tremper dans un peu de sauce épicée, un vrai délice facile à cuisiner.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 40 grosses crevettes/gambas fraîches entières

(non décortiquée)

- 2 œufs de poule fermiers

- 200 gr de chapelure (pâte à frire croustillante)

- 200 gr de maïzena

- 300ml d’huile

- ½ cuillère à café (c. à c.) de sel fin

Préparation

Bien laver et égoutter les crevettes. Placer la crevette ventre face à vous et ouvrir la carapace avec les doigts ou des ciseaux. Presser un peu sur la queue afin de dégager la chair. Tirer sur la tête en maintenant le corps de l’autre main, la carapace devrait suivre. Garder la queue. Retirer la veine noire en incisant délicatement le dos avec la pointe d’un couteau. Réserver.

Utiliser le couteau pour entailler le ventre des crevettes afin qu’elles restent belles à l’étape de la friture. Éviter d’entailler trop profondément pour éviter qu’elles ne se coupent en deux.

* La pâte

Verser la chapelure (pâte à frire croustillante) dans un bol. Si vous avez le temps, affinez-la au pilon pour qu’elle adhère mieux aux crevettes.

Battre les œufs puis bien les mélanger avec ½ c. à c. de sel fin.

* Tremper les crevettes dans la pâte et faire frire

Tremper les crevettes dans la maïzena, puis dans les œufs et enfin dans la chapelure.

* Note : si vous voulez des carapaces encore plus croustillantes, vous pouvez renouveler une deuxième fois cette étape avant la friture.

Cuisson

Une fois les crevettes enrobées, verser 300 ml d’huile dans une poêle à feu vif. Une fois l’huile bien chaude, y déposer les crevettes et baisser à feu moyen jusqu’à ce que les crevettes soient cuites et les carapaces dorées. Les retirer de la poêle et les déposer sur du papier absorbant.

Servir chaud comme amuse-gueule à tremper dans une sauce piment ou mayonnaise.

* Note : si vous aimez les crevettes parfumées à l’ail, hacher finement 5 gousses d’ail, faire revenir et repasser les crevettes 30 secondes dans la poêle à feu doux.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

