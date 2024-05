Poulet vapeur au sel et à la citronnelle

Pour 4 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 45-50 minutes

Ingrédients

- 1 poulet fermier entier 1,2- 1,5 kg

- 500 gr de gros sel

- 5 petites échalotes

- 4 gousses d’ail

- 10 gr de feuilles de citron vert

- 1/2 cuillère à café (c.à.c) de sel en poudre

- 2 c.à.c d’huile

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de fond de volaille ou légumes

- 2-3 piments

- 10 tiges de citronnelle

Préparation

- Laver le poulet puis l’égoutter.

- Hacher les piments, les échalotes, et l’ail.

- Laver les tiges de citronnelle. Couper en rondelle la partie verte et blanche et hacher finement, écraser et ciseler l’autre partie. Laver les feuilles de citron vert et les couper finement.

- Dans un petit bol, ajouter les feuilles de citron, 1/2 c.à.c de sel en poudre ; 2 c.à.c d’huile, 1 c.à.s de fond de volaille ou légumes et bien mélanger le tout.

- Mixer les piments, les échalotes, l’ail, et la citronnelle hachée.

Cuisson

- Mélanger bien les 2 mixtures et prendre des gants alimentaires jetables pour l’étaler sur la peau du poulet et à l’intérieur. Réserver au frais pendant 60 minutes.

- Dans une marmite plus grande que la taille du poulet, étaler le gros sel, puis la citronnelle ciselée et enfin le poulet.

- Mettre la marmite sur feu vif pendant 5 minutes puis cuire à feu doux et à couvert pendant 45-50 minutes.

* Note : Prendre du papier d’aluminium pour couvrir la marmite et percer un petit trou avec une cure-dent pour que la vapeur ne s’échappe qu’un tout petit peu.

- Sortir et servir chaud avec le sel et le jus de citron vert ou kumquat. Couper le poulet bien cuit en morceaux à l’aide d’un grand couteau puis présenter dans une grande assiette.

On peut enlever la peau selon les goûts.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/