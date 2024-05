Le riz aux trois trésors

>> Crabe farci

>> Crevettes frites croustillantes

>> Poulet vapeur au sel et à la citronnelle

Cette délicieuse préparation met en valeur les saveurs et les textures uniques de trois ingrédients : les travers de porc grillés et marinés, la peau de porc râpée, l’omelette à la vapeur (cha trung). Servi sur un lit de riz jasmin, ce plat offre une expérience culinaire authentique et savoureuse, mêlant harmonieusement des notes fumées, croustillantes et épicées.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

- 300 g de riz brisé

- 200 g de travers de porc

- 200 g de porc haché

- 100 g de couenne de porc

- 100 g de mortadelle vietnamienne

- 4 œufs

- 2 concombres

- 2 carottes

- 2 échalotes

- 2 gousses d’ail

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.s à soupe de sucre

- 1 c.à.s soupe d’huile végétale

- Sel et poivre selon votre goût

Préparation

- Commencez par cuire le riz brisé selon les instructions sur l’emballage. Une fois cuit, réservez-le au chaud.

- Préparez la marinade pour le travers de porc en mélangeant dans un bol l’ail haché, la sauce de poisson, le sucre, le sel et le poivre. Ajoutez les travers de porc et laissez mariner pendant au moins 30 minutes.

- Pendant ce temps, préparez les légumes. Épluchez les carottes et coupez-les en fines lamelles. Coupez également les concombres en fines lamelles. Hachez les échalotes.

Cuisson

- Dans une poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d’huile végétale à feu moyen. Ajoutez les échalotes hachées et faites-les revenir jusqu’à ce qu’elles deviennent transparentes.

- Ajoutez le porc haché et faites-le cuire jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût.

- Dans une autre poêle, faites cuire les travers de porc marinés jusqu’à ce qu’ils soient bien grillés et croustillants.

- Dans la même poêle, faites cuire la couenne de porc jusqu’à ce qu’elle devienne croustillante.

- Faites cuire la mortadelle vietnamienne dans de l’eau bouillante pendant quelques minutes. Égouttez-la et coupez-la en tranches.

- Dans une petite poêle, faites cuire les œufs au plat.

- L’omelette à la vapeur est composée de champignons noirs séchés, de viande de porc hachée... Avant de servir, coupez-la en morceaux rectangulaires.

- Pour servir, disposez une portion de riz dans chaque assiette.

- Ajoutez les travers de porc, le porc haché, la couenne de porc, la mortadelle vietnamienne, le cha trung et les légumes sur le côté. Ajoutez un œuf au plat sur le dessus. Vous pouvez également ajouter des tranches de concombre et de carotte crues pour plus de fraîcheur.

- Servez le “Com tâm suon bi cha” avec du nuoc mam, de la sauce piquante et des légumes marinés vietnamiens si vous le souhaitez.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/