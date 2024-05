Des mesures urgentes pour prévenir les arnaques téléphoniques

Ces derniers temps, profitant de la crédulité des gens, de nombreuses personnes malveillantes se font passer pour des services de police en appelant ou en envoyant des SMS aux gens, en leur demandant d’installer et d’activer un compte d’identité électronique via une application imitée de VNeID, ou en les forçant à créer des comptes et à fournir leurs informations personnelles sur un lien préalablement fourni. Cette technique est appelée "le fishing" (hameçonnage).

Une fois la fausse application installée ou le faux lien cliqué, les escrocs prennent le contrôle total du téléphone de la victime. Les messages et appels vers le téléphone de la victime sont contrôlés par l'application, secrètement transférés vers un serveur géré par les escrocs et non affichés sur le téléphone de la victime. Après avoir pris le contrôle à distance des téléphones portables des victimes, les arnaqueurs accèdent aux comptes bancaires des victimes et autres applications de paiement disponibles sur leurs téléphones.

Avant de s’attaquer à une cible, les escrocs recherchent soigneusement les informations de leurs victimes, telles que le lieu de résidence, l'identifiant, la date de naissance, les membres de la famille, les habitudes de vie, etc. Ils utilisent de nombreuses méthodes pour gagner la confiance des gens et les guider dans l’installation de fausses applications.

Des escroqueries sophistiquées

Récemment, la police du quartier Trung Hoà (arrondissement de Câu Giây, Hanoï) a reçu en une journée deux rapports de femmes ayant perdu des centaines de millions de dôngs en installant de faux logiciels de service public.

En mars 2024, Mme H. (née en 1993) est venue déclarer la perte de plus de 300 millions de dôngs. Elle a reçu un appel d’une personne se proclamant policier, lui demandant d’installer une application d’identification personnelle, puis de se connecter à un faux logiciel de service public. Peu après, cette femme a découvert que son compte avait été débité de plus de 320 millions de dôngs.

Le même jour, la police a reçu un rapport de Mme T. (née en 1984) faisant état d’un appel d’une personne prétendant être un policier de l’arrondissement de Hoàng Mai. L’escroc lui a demandé d’installer et de se connecter à un faux logiciel de service public. Plus tard, elle a constaté que son compte avait été débité de plus de 200 millions de dôngs.

Le 7 mai 2024, la police de l’arrondissement de Hà Đông (Hanoï) a annoncé une arnaque téléphonique concernant Mme P. (68 ans), qui a été escroquée de 15 milliards de dôngs. Le 5 avril, cette femme a reçu un appel téléphonique d'une personne prétendant être un policier. Cette dernière a affirmé que la carte d'identité de Mme P. était liée à un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Si elle ne prouvait pas son innocence, elle serait arrêtée dans quelques jours. Par peur, Mme P. a transféré 15 milliards de dôngs en 32 fois aux comptes des escrocs.

Selon la police, en plus de se faire passer pour des policiers, les escrocs peuvent prétendre être des responsables de banques, des vendeurs en ligne, etc., demandant aux gens de fournir des mots de passe, des codes ou des informations de carte pour résoudre des pseudo problèmes avant de voler leurs actifs.

Être vigilant

Pour prévenir les escroqueries, la police recommande aux citoyens de rester vigilants lorsqu’ils reçoivent des messages et des appels d’étrangers ou de personnes prétendant être des policiers ou des fonctionnaires d’agences d’État (procureurs, douaniers, etc.) demandant des informations personnelles par téléphone. Les citoyens ne doivent absolument pas installer de logiciels, d’applications, ni fournir d’informations personnelles, de comptes, de mots de passe pour l’application VNeID, ou des codes OTP à ces personnes.

Si un citoyen découvre des erreurs dans les informations relatives à l'identification électronique ou à sa carte d'identité, il doit s'adresser directement à la police locale de son lieu de résidence. Il est important de noter que la police enverra directement des invitations ou des convocations aux citoyens en cas de besoin. La police ne demande absolument pas aux citoyens de transférer de l’argent sur des comptes bancaires.

En cas de réception de messages ou d’appels suspects de fraude, les citoyens doivent se présenter à la police. S'ils soupçonnent que leur téléphone est contrôlé à distance, ils doivent immédiatement supprimer les applications inconnues installées, verrouiller temporairement les comptes bancaires et les portefeuilles électroniques, retirer la carte SIM du téléphone, restaurer les paramètres d'usine de l'appareil portable et déclarer immédiatement la situation à la police.

Pour prévenir et lutter efficacement contre les arnaques téléphoniques, les autorités compétentes doivent régulièrement informer la population des méthodes et astuces utilisées par les criminels pour s’approprier frauduleusement des biens par téléphone, aidant ainsi les gens à être vigilants, à prévenir de manière proactive et à signaler activement les crimes.

Le ministère de la Police coordonne avec d’autres organes compétents l’établissement de hotlines et de boîtes aux lettres de dénonciation pour que les citoyens puissent fournir des informations sur les cybercriminalités.

Dans les temps à venir, les méthodes des arnaques téléphoniques deviendront de plus en plus sophistiquées et complexes. Une coordination entre les ministères et les branches concernées est donc nécessaire pour protéger les données personnelles, enquêter et traiter les cybercrimes afin de garantir la sécurité des informations, des données personnelles, des comptes bancaires et des droits légaux des citoyens.

