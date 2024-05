Incendie : le PM envoie une lettre louant l'action courageuse pour sauver les victimes

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a qualifié l'incident de "particulièrement grave, déchirant et regrettable" et a exprimé son admiration pour Pham Quôc Luât, Nguyên Kim Long, Hoàng Anh Tuân et Dông Van Tuân, qui n'ont pas hésité à utiliser une échelle de corde et un marteau pour secourir rapidement les victimes.

Le Premier ministre, au nom du gouvernement, a salué ces actes d'intelligence et de bravoure de ces hommes. Il a souligné que ces actes sont un exemple du courage, d'amour du peuple vietnamien, témoignant d'un noble geste et de la belle tradition de la nation.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé au ministère de la Police, au Comité populaire de Hanoï et aux agences compétentes de mettre en place des régimes, politiques et mesures appropriées pour récompenser ces citoyens héroïques.

Il a également exhorté chaque citoyen à être plus proactif en matière de garantie de la sécurité et de secours et à se soutenir en cas d'incident.

Enfin, il a demandé au ministère de la Police de travailler avec les ministères, les secteurs et les autorités locales pour appliquer rigoureusement les réglementations sur la prévention et le contrôle des incendies et des explosions.

VNA/CVN