Le premier Festival pour la paix se prépare à Quang Tri

>> Cérémonie de lever du drapeau "Réunification nationale" à Quang Tri

Photo : ND/CVN

Le Festival est le premier du genre à avoir lieu à Quang Tri et dans le pays en général. Il vise à honorer la valeur de la paix et à transmettre le message de paix du peuple de Quang Tri, du peuple vietnamien et des peuples épris de paix du monde entier, a fait savoir Hoàng Nam, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité d'organisation.

Le Festival vise également à rendre hommage aux martyrs qui ont consenti des sacrifices héroïques pour la longévité de la Patrie, à commémorer les victimes de la guerre et les pertes causées par la guerre, et à promouvoir davantage le patriotisme.

En outre, le Festival contribuera à faire progressivement de Quang Tri un espace culturel de paix et une destination paisible pour les touristes.

La soirée d'ouverture du Festival aura lieu le 6 juillet à 20h00 dans la zone spéciale de reliques nationales Hiên Luong - Bên Hai.

La province de Quang Tri espère que le Festival pour la paix aura une influence non seulement sur le pays et le monde.

VNA/CVN