La campagne des jeunes bénévoles de l'été 2024 fixe 11 objectifs pratiques pour la communauté

Photo : DCS/CVN

Pour cette campagne de bénévolat, 11 objectifs ont été définis. Il s’agit entre autres d’enregistrer 10 millions d’actions bénévoles, de mettre en place un mode de vie civilisé dans au moins 500 rues, de construire 1.000 logements pour les personnes dans le besoin, de planter au moins 8 millions d’arbres, de soutenir la réalisation de 25.000 initiatives de jeunes, ou encore de dispenser des conseils en matière d'emploi à au moins un million de jeunes.

Dimanche matin 26 mai également, l'antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la ville de Da Nang a organisé une cérémonie pour répondre à la campagne de bénévolat d'été des jeunes 2024. À cette occasion, elle a offert des meubles et des ordinateurs aux écoles primaires et secondaires du district de Hoa Vang, et remis des bourses à certains de leurs élèves. Elle a aussi soutenu la construction de deux maisons de charité pour familles défavorisées et fait don de deux infrastructures sportives (terrains de basket et volley-ball, équipements sportifs de plein air) à deux dortoirs d'étudiants dans l'est et l’ouest de la ville.

VOV/VNA/CVN