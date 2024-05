La Journée mondiale de l'Afrique fêtée à Hanoï

Dans la soirée du 24 mai, le Groupe des ambassadeurs africains au Vietnam, en collaboration avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères, a célébré le 61 e anniversaire de la Journée mondiale de l'Afrique. L'occasion de présenter aux Vietnamiens la riche culture, l'histoire et les réalisations du continent et de ses habitants.

La Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature, le 25 mai 1963, des accords de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), prédécesseur de l'actuelle Union africaine.

C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée (déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OUA) est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains. Elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique.

Lors de la célébration tenue le 24 mai à Hanoï, les ambassades africaines au Vietnam ont souligné l'importance du renforcement d'un partenariat multidisciplinaire entre le continent africain et le Vietnam dans le cadre de la promotion des échanges culturels et des connaissances de l'un sur l'autre.

L'événement a mis en valeur les diverses traditions du continent, notamment sa cuisine, assurée par les huit ambassades africaines à Hanoï.

Renforcer le partenariat Vietnam - Afrique

D'après l'ambassadeur du Maroc, Jamale Chouaibi, président du Groupe des ambassadeurs africains au Vietnam, cette cérémonie a permis d'intensifier les relations entre le Vietnam et l'Afrique. "Je voudrais saisir cette occasion pour réfléchir aux voies et moyens de renforcer davantage le partenariat présent et futur entre l'Afrique et le Vietnam, alors que les deux partenaires cherchent à relever des défis et opportunités communs portant sur certains domaines auxquels les pays africains et le Vietnam accordent une importance primordiale et dont il font des priorités", a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter que le Groupe des ambassadeurs africains prend en haute estime le rôle du gouvernement vietnamien dans le développement de son partenariat économique avec l'Afrique. "Nous observons que les dirigeants vietnamiens expriment toujours leur détermination dans l’intensification du partenariat avec notre continent", a-t-il insisté.

Ces dernières années, le partenariat entre l'Afrique et le Vietnam s'est continuellement développé. Pour preuves, des visites de plus en plus nombreuses entre les deux parties et bon nombre d'accords de coopération signés dans différents domaines. Le Vietnam est devenu un partenaire commercial important pour certains pays africains.

Le Vietnam, observateur de l'Union africaine

Pour sa part, l'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a insisté sur la considération du Vietnam pour le renforcement de l'amitié et du partenariat avec l'Afrique, une région à fort potentiel et dont beaucoup de pays sont des amis du Vietnam.

"Le Vietnam valorise et souhaite toujours promouvoir et approfondir sa coopération multiforme avec l'Afrique, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Nous sommes heureux d’être devenu officiellement observateur de l'Union africaine (UA) en 2023. Cet événement important marque un nouveau développement de nos relations avec l'UA et l'Afrique", a-t-il noté.

L’Union africaine fait de son mieux pour que l’Afrique soit une communauté d’intégration et de paix, prospère et édifiée avec dynamisme par ses citoyens eux-mêmes. Il est évident que l'Afrique est devenue un pôle de partenariat international. Elle est une terre prometteuse qui s'affirme au fur et à mesure dans le monde avec une motivation croissante.

La célébration de la Journée mondiale de l'Afrique à Hanoï exprime une considération notable et une amitié sincère continuellement développées entre l'Afrique et le Vietnam. Elle reflète également le respect ainsi que les valeurs communes des deux parties, qui constituent un élément crucial de solidarité et de coopération, participant du lien solide unissant le Vietnam et l'Afrique.

L'Afrique contemporaine

En plein essor, l'Afrique connaît aujourd’hui une transformation structurelle et économique, l'objectif final étant de garantir un avenir plus juste, plus durable et plus résilient.

Elle continue d'affirmer sa position de moteur de croissance mondiale et de terre d'opportunités, lancée dans un programme audacieux de diversification de son économie en s'engageant avec des partenaires économiques et de développement traditionnels et nouveaux, malgré les énormes défis auxquels le monde est toujours confronté entre les impacts néfastes de la pandémie de COVID-19, du changement climatique et des répercussions des tensions géopolitiques actuelles.

L’Afrique a réussi à créer une zone continentale de libre-échange africain faite de huit communautés économiques régionales formant un marché continental unique avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants et un PIB d’environ 3,4 milliards d'USD.

