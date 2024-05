Gouvernement - syndicats

Une coordination étroite contribue au développement national

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 26 mai davantage d'efforts pour améliorer davantage la qualité et l'efficacité de la coordination entre le gouvernement et la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) afin de contribuer à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13 e Congrès national du Parti et construire une classe ouvrière forte et moderne.

S'adressant à une conférence évaluant les résultats de la coopération entre le gouvernement et la Confédération générale du travail du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l'organisation d'écouter et de comprendre les pensées et les aspirations de la classe ouvrière et de les refléter rapidement au Parti, au gouvernement et aux entreprises afin de trouver rapidement des solutions.

Il est également essentiel de continuer à prêter attention à la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs conformément à la Constitution, aux lois et aux directives et politiques du Parti et en même temps, renforcer les inspections pour détecter rapidement et recommander un traitement strict de toute violation, a-t-il souligné.

En conséquence, le chef du gouvernement a exigé la promotion de la recherche, de l'élaboration et du perfectionnement des lois, mécanismes et politiques en matière de travail, ainsi que la diffusion des lignes directrices et résolutions du Parti, ainsi que des politiques et lois de l'État, aux syndiqués et aux travailleurs.

Il a également mis l'accent sur l'organisation et la mise en œuvre efficaces des mouvements d'émulation, la construction et le développement d'une classe ouvrière moderne et forte pour répondre aux exigences de développement du pays dans la nouvelle ère, notamment l'amélioration de la productivité du travail et renforcer le rôle des syndicats, qui constituent un pont important entre le Parti et l'État, la classe ouvrière et les travailleurs vietnamiens.

Les syndicats à tous les niveaux doivent gérer strictement le financement et les actifs publics, notamment l'exploitation efficace des installations d'hébergement et de villégiature des syndicats, sous la direction du Parti, et la gestion de la Constitution et des lois, a noté le Premier ministre.

Le dirigeant a également affirmé que la coordination de plus en plus étroite, de qualité et efficace entre le gouvernement et la Confédération générale du travail du Vietnam a contribué positivement au succès global de l'ensemble du pays au cours de la période écoulée.

