L'amélioration de la productivité du travail, une "tâche urgente et stratégique"

Le Parti et l'État accordent une attention particulière à la productivité du travail et se concentrent sur des solutions pour l'augmenter, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Forum intitulé "Améliorer la productivité nationale du travail en 2024" organisé dimanche 26 mai, à Hanoï, par la Confédération générale du travail du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé "trois efforts", "trois pionniers" et "trois percées". Les "trois efforts" comprennent, primo, l’achèvement du cadre juridique, la création d’un environnement favorable aux affaires et à l’investissement, le développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation ; secundo, le renforcement de la mobilisation et de l'utilisation efficace de toutes les ressources pour le développement ; et tertio, l’encouragement à la mise en œuvre d'avancées stratégiques dans le développement des ressources humaines, en particulier de celles de haute qualité associées à l'innovation.

Les "trois pionniers" concernent, primo, pionner dans la transformation numérique, la transition verte, le développement de l'économie circulaire, de l'économie du partage, de l'économie de la connaissance, des industries et domaines émergents, créant une motivation pour promouvoir le développement socio-économique; secundo, pionnier dans l'intégration internationale, en tirant partie de toutes les opportunités et avantages compétitifs pour améliorer la production et l'efficacité commerciale ; et tertio, pionnier dans les mouvements d'émulation, promouvoir les initiatives en matière de gestion, de production et d'organisation des entreprises, l'innovation technique et valoriser fortement les initiatives visant à augmenter la productivité du travail.

Photo : VNA/CVN

Les "trois percées" du Premier ministre concernent, primo, le développement des ressources humaines, en particulier de haute qualité ; secundo, la science, la technologie et l'innovation, notamment dans les industries et domaines émergents; et tertio l'environnement de travail et la garantie des droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs.

Le Premier ministre a appelé à accorder davantage d'attention à la vie matérielle et spirituelle des travailleurs, se concentrer sur la formation et le recyclage, un environnement de travail sûr, propre et beau, et un régime de salaires et de primes récompensant les employés faisant preuve de nombreuses initiatives, d'une productivité élevée et de bonne qualité.

VNA/CVN