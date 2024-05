Le Politburo recommande à Hanoï de développer l'économie de nuit

Le Politburo recommande à Hanoï de rechercher et de développer des modèles d’économie nocturne spécifiques pour chaque zone urbaine, faisant de Hanoï une destination de marque sûre, dynamique, attrayante et unique, avec une plus grande compétitivité par rapport à d’autres destinations nationales et internationales.

Le contenu est mentionné dans la conclusion N°80 du Politburo sur la Planification de la capitale Hanoï pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, et le projet d'ajustement de la Planification générale de Hanoï à l'horizon 2045, avec vision à l'horizon 2065.

Au nom du Politburo, le permanent du Secrétariat, Luong Cuong, a signé cette conclusion pour la promulguer.

Dans la conclusion, le Politburo demande en outre à Hanoï de continuer à examiner les options de planification pour promouvoir ses avantages potentiels et spécifiques, en prenant l'économie et le développement de l'espace urbain comme principaux moteurs, tout en améliorant la qualité de vie de la population.

Dans le centre-ville historique, le Bureau politique s'intéresse à la rénovation et à l'embellissement de l’espace urbain sur le principe de combiner étroitement conservation et développement, en maximisant la valeur des terres et des reliques et monuments culturels et historiques, anciens quartiers et œuvres architecturales, ce pour contribuer à développer fortement les activités touristiques, de services et de commerce.

Le Politburo souligne qu'au cours des dernières années, la capitale Hanoï a toujours affirmé sa position en tant que centre politique et administratif national, grand pôle économique, culturel, d’éducation et de formation, scientifique et technologique, et d’intégration internationale.

Hanoï possède également une histoire et une culture riches, avec le plus grand nombre de sites et de monuments patrimoniaux dans le pays, un réseau paysager riche et unique, et joue un rôle important dans le développement économique et social, la défense et la sécurité du delta du fleuve Rouge et de tout le pays.

La Planification de la capitale Hanoï pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, doit fait preuve d'une nouvelle pensée et d'une nouvelle vision, créer de nouvelles opportunités et de nouvelles valeurs dans le développement d’une capitale moderne à la fois dans l’immédiat et à long terme.

