Des mesures impactantes pour contrôler les prix de l’or et de l’immobilier

Le gouvernement met en œuvre un ensemble de mesures concertées pour contrôler le marché de l’or, stabiliser l’opinion publique et remédier aux difficultés du marché immobilier, dans le but d’assurer un développement sain et durable, a déclaré le vice-Premier ministre Lê Thành Long.

Le dirigeant a fait cette déclaration le 30 octobre lors de la 10e session de la 15e Assemblée nationale, au cours de laquelle les députés ont examiné le plan de développement socio-économique 2025, le plan 2026 et les résultats de la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée nationale sur le plan quinquennal 2021-2025 de développement socio-économique et de restructuration économique.

Concernant le marché de l’or, il a souligné la forte hausse des prix ces derniers temps. À certains moments, le prix mondial de l’or a atteint 4.380 dollars l’once, et l’écart entre les prix de l’or nationaux et internationaux a parfois approché 20 millions de dôngs (760 dollars) le tael, bien qu’il se soit parfois réduit à un peu plus d'un million de dôngs le tael.

Ces fluctuations sont principalement dues à l’évolution de la situation politique internationale, aux incohérences des politiques économiques et commerciales de certains pays, ainsi qu’à la psychose des consommateurs vietnamiens.

Lê Thành Long a déclaré que le gouvernement met en œuvre un ensemble de mesures spécifiques pour stabiliser le marché de l’or. Les efforts de surveillance ont été renforcés. Lorsque l’agence d’inspection bancaire serait débordée, l’Inspection générale interviendrait. Plusieurs cas ont ainsi déjà été traités ou sont en cours de traitement.

Parallèlement, le décret N°24 a été modifié afin de réduire le monopole sur la gestion de l’or, et une plateforme de négociation d’or est en cours de création pour accroître la transparence et renforcer le contrôle du marché.

Selon le vice-Premier ministre, le volume total des ventes d’or pour les neuf premiers mois de 2025 devrait atteindre 23.300 milliards de dôngs.

Sur le marché immobilier, les prix des logements sont actuellement très volatils et à des niveaux élevés, ce qui rend l’accès au logement difficile.

Lê Thành Long a reconnu cette réalité et affirmé que le gouvernement prend des solutions globales, notamment en modifiant et en complétant les lois sur le foncier et le marché immobilier, et en soumettant à l’Assemblée nationale une résolution visant à traiter certaines questions urgentes du droit foncier, en particulier les mécanismes d’évaluation foncière.

Le gouvernement encourage également le développement du logement social, avec pour objectif un million d’unités d’ici 2030. Selon le ministère de la Construction, 165 projets, représentant 117.000 logements, ont été achevés. Si l’on comptabilise tous les projets achevés, en construction et approuvés, 60% de l’objectif devrait être atteint d’ici fin 2025, a-t-il indiqué.

