COVID-19 : le ministère de la Santé appelle à la vigilance face à la hausse des cas sporadiques

Le ministère de la Santé a exhorté les agences spécialisées et les services de santé locaux à renforcer la surveillance et la réponse face à des cas sporadiques de COVID-19 signalés dans 27 localités du pays depuis le début de l’année 2025, avec une augmentation récente du nombre de cas.

>> Vietnam - Chine : reprise des trains de passagers internationaux dès le 25 mai

>> Un expert de la santé appelle à une réponse calme face à la hausse des cas de COVID-19

Photo : VNA/CVN

Le ministère a également appelé la population à respecter les mesures préventives, notamment le port du masque, l’évitement des grands rassemblements, une hygiène régulière des mains, une alimentation saine et une activité physique, et à consulter rapidement un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, toux ou essoufflement.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 25.000 cas de COVID-19 ont été enregistrés dans le monde au cours du dernier mois. Entre le 1er janvier et le 10 mai, la Thaïlande a signalé près de 54.000 infections et 16 décès. Cette recrudescence est liée à la propagation du sous-variant XBB.1.16.

Au Vietnam, des cas sporadiques ont été rapportés dans 27 villes et provinces depuis le début de l’année, sans décès. La majorité des cas concernent Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Hai Phong, Bac Ninh, Nghê An, Quang Ninh et Binh Duong. Bien qu’aucune flambée majeure n’ait été détectée, une légère hausse a été constatée ces trois dernières semaines, avec une moyenne d’environ 20 cas par semaine.

Le Dr Hoàng Minh Duc, directeur du Département de médecine préventive du ministère de la Santé, a déclaré que le COVID-19 était désormais une maladie endémique au Vietnam. Compte tenu de l’augmentation des déplacements pendant les vacances du 30 avril au 1er mai, une hausse des infections est possible. Toutefois, il est peu probable que le nombre de cas graves augmente, compte tenu des variants actuels.

Face à cette situation, le ministère de la Santé a renforcé la surveillance, suit de près l’évolution de la situation et met en œuvre des mesures préventives dans les établissements de santé et au sein de la communauté. Les équipes médicales sont prêtes à accueillir, traiter et soigner les patients, notamment les groupes à haut risque tels que les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités. Le ministère recommande également au public de respecter scrupuleusement les mesures préventives pour limiter la propagation du virus.

Le Dr Hà Anh Duc, directeur du Département de l’administration des services médicaux du ministère, a souligné l'importance pour les hôpitaux, instituts affiliés et services provinciaux de santé de revoir et d'actualiser leurs plans d’admission et de traitement du COVID-19. Cette mesure vise à éviter toute réaction tardive ou impréparée face à une éventuelle recrudescence.

Selon Không Minh Tuân, directeur adjoint du Centre de contrôle des maladies de Hanoï, au-delà des efforts des autorités sanitaires, la participation active du public est essentielle et la négligence ou la subjectivité ne doivent pas avoir leur place.

VNA/CVN