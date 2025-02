Le PM préside une conférence avec les principales entreprises du pays

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, lundi matin 10 février à Hanoï, une conférence entre la Permanence du gouvernement et les principales entreprises du pays sur les tâches et solutions pour que les entreprises privées accélèrent, réalisent des percées et contribuent au développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

Lors de la conférence, le Premier ministre a déclaré qu'en 2025, le gouvernement visait un taux de croissance économique d'au moins 8%, créant ainsi un élan pour que le pays connaisse une croissance à deux chiffres dans les années prochaines, ce qui nécessite les contributions des entreprises.

Pham Minh Chinh a demandé aux délégués d'évaluer et d'analyser soigneusement la situation et de faire des suggestions au gouvernement, aux ministères, aux branches et aux localités, en particulier sur les obstacles liés à la loi, au foncier, à la planification, aux procédures, aux licences…

En particulier, le Premier ministre a souhaité que les entreprises participeront activement aux grands programmes et projets du pays tels que la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et des lignes ferroviaires à écartement standard reliant le Vietnam à la Chine; le projet d’énergie nucléaire; le développement de la science, de la technologie, de l’innovation ; les projets d'exploitation de l'espace souterrain, de l'espace marin, de l'espace extra-atmosphérique...

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, après près de 40 ans de Renouveau, les entreprises vietnamiennes ont connu une forte croissance tant en quantité qu’en qualité. À ce jour, le pays compte plus de 940.000 entreprises en activité, plus de 30.000 coopératives et plus de 5 millions de ménages commerciaux.

Le monde des affaires affirme de plus en plus sa position et son rôle important dans le processus de développement socio-économique, d’industrialisation et de modernisation du pays, contribuant à environ 60% du PIB, à 98% du chiffre d’affaires total à l’exportation et créant des emplois pour environ 85% de la main-d’œuvre du pays.

Certaines entreprises à grande échelle participent de manière proactive et affirment sa position et son rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, contribuant ainsi à marquer notre pays d'une position de plus en plus élevée sur la carte mondiale de la production de puces semi-conductrices, de l'innovation...

L’environnement d’investissement des entreprises a été considérablement amélioré grâce à de nombreuses réformes politiques remarquables du gouvernement.

