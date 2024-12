Développement de l'amitié traditionnelle Vietnam - Cambodge

Une conférence entre l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge et l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam a eu lieu le 6 novembre dans la province cambodgienne de Kep, dans le but de dresser le bilan de leur coopération en 2024 et de définir les orientations pour 2025.

>> Promouvoir la coopération Vietnam - Laos - Cambodge dans la défense

>> Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec le Cambodge

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh, vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) et présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge, et Men Sam An, conseillère suprême du roi du Cambodge, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne (SFDCM), présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, y ont assisté.

Dans son discours, Nguyên Thi Thanh a déclaré que les deux Associations d’amitié Vietnam - Cambodge et Cambodge - Vietnam avaient adopté des réformes dans leurs activités afin de mieux assurer leur rôle de passerelle entre les deux peuples, continuant à développer leur solidarité et leur entraide.

Elle a exprimé l'espoir qu'avec son prestige et son influence, l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam continuerait à soutenir la communauté vietnamienne au Cambodge pour qu'elle s'intègre bien dans la société locale et ait une vie stable.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Men Sam An a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux associations au cours de la dernière période. Selon elle, depuis la signature de leur protocole d’accord, les deux parties ont poursuivi leurs activités conjointes pour renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération, écraser les complots de sabotage des forces hostiles, contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement de chaque pays.

Men Sam An a également exprimé sa profonde gratitude pour le fort soutien du Parti et du peuple vietnamiens au peuple cambodgien, affirmant que les deux pays entretiendraient toujours leurs bonnes relations et se feraient confiance, même si la situation géopolitique dans le monde changeait.

Les deux parties ont convenu de continuer à coopérer pour continuer à contribuer à la consolidation et au renforcement des relations de bon voisinage, de l'amitié traditionnelle et de la coopération globale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

VNA/CVN