Le Vietnam et le Cambodge coopèrent dans l’économie numérique

Un forum sur le commerce et l’investissement Vietnam - Cambodge s’est tenu mercredi 25 décembre à Phnom Penh, visant à renforcer la coopération transfrontalière en matière de commerce électronique et d’économie numérique entre les entreprises des deux pays.

L’événement, organisé conjointement par l'Office du commerce du Vietnam au Cambodge, le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Association d’affaires Vietnam-Cambodge (VCBA), a attiré plus de 140 délégués qui sont des chefs d’entreprise, des experts et des décideurs politiques du Vietnam et du Cambodge.

S’adressant à l’événement, le président de la VCBA, Oknha Leng Rithy, a souligné le pouvoir transformateur du commerce électronique pour connecter les producteurs et les consommateurs mondiaux en temps réel. Il a déclaré que l’objectif du forum était de stimuler le commerce, d’élargir la coopération et de construire un avenir prospère pour le Vietnam et le Cambodge.

Collaboration plus approfondie

Le responsable a noté les progrès significatifs réalisés dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays ces dernières années, ce qui a soutenu la croissance de chaque nation. Il a souligné les vastes opportunités de collaboration plus approfondie, en particulier dans l’économie numérique et les affaires transfrontalières, à la lumière de la quatrième révolution industrielle.

Il s’est dit convaincu que le forum aiderait les entreprises des deux pays à débloquer de nouvelles opportunités, à naviguer dans les paysages politiques et à former des partenariats stratégiques pour renforcer le commerce, attirer les investissements et soutenir la transformation numérique pour une plus grande compétitivité.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a déclaré que le forum était d’une grande importance car les deux gouvernements travaillent activement à améliorer l’infrastructure du commerce électronique et de l’économie numérique. L’événement a offert une plate-forme précieuse aux entreprises et aux investisseurs pour explorer les opportunités de croissance dans ces secteurs, ce qui renforcerait davantage les relations économiques bilatérales, a-t-il noté.

Le diplomate a déclaré que promouvoir l’amitié solide et la coopération globale et gagnant-gagnant entre le Vietnam et le Cambodge reste une priorité clé pour les deux gouvernements, créant un environnement idéal pour que leurs entreprises prospèrent.

Une initiative clé

En ce qui concerne le développement du commerce électronique et de l’économie numérique, l’ambassadeur Nguyên Huy Tang a déclaré que les deux gouvernements sont pleinement engagés dans la croissance du secteur. Il a souligné que les deux pays participent activement à la finalisation de l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN, une initiative clé pour favoriser le commerce électronique transfrontalier et la coopération numérique.

Il a souligné que pour atteindre l’objectif ambitieux de 20 milliards d'USD d’échanges bilatéraux dans un avenir proche, les entreprises des deux pays ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion du commerce et de l’investissement. La coopération en matière de commerce électronique et d’économie numérique sera essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des deux pays, a-t-il ajouté.

Les participants ont discuté d’un large éventail de questions, notamment les politiques de développement du commerce électronique et de l’économie numérique du Vietnam, le potentiel commercial et d’investissement entre le Vietnam et le Cambodge à l’ère du commerce électronique transfrontalier et l’achèvement du cadre juridique pour le commerce entre le Vietnam et le Cambodge.

Le forum a également vu la signature d’un accord d’approvisionnement en riz entre Kon Khmer Co. Ltd., une rizerie cambodgienne, et plusieurs entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge. En outre, une session de réseautage a permis aux entrepreneurs de la VCBA, de la Chambre de commerce du Cambodge (CCC) et des deux pays de se connecter et d’explorer de nouvelles opportunités commerciales.

