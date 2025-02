Des indicateurs économiques positifs au début 2025

Le ministre et président du Bureau du gouvernement Trân Van Son a rapporté que malgré un mois de travail plus court, la situation socio-économique du pays a continué de se redresser en janvier, avec la stabilité macroéconomique maintenue, l’inflation maîtrisée et les principaux équilibres économiques assurés.

Selon le porte-parole du gouvernement, l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’inflation sous-jacente ont augmenté respectivement de 3,63% et de 3,07 % en glissement annuel.

Les marchés monétaire, du crédit et des changes sont restés stables, assurant un approvisionnement suffisant en capitaux pour l’économie. Jusqu’au 20 janvier, le montant des capitaux mobilisés a diminué de 0,43%, tandis que le crédit à l’économie a augmenté de 0,08%, par rapport à la fin 2024.

Résultats encourageants

Les recettes budgétaires de l’État en janvier ont été estimées à 275,9 billions de dôngs (10,96 milliards d'USD), atteignant 14% de l’objectif annuel et en hausse de 3,5% sur un an. Les dépenses budgétaires de l’État se sont élevées à 134,4 billions de dôngs, représentant 5,3% de l’objectif et en hausse de 4,8% sur un an.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont dépassé les 4,3 milliards d'USD, soit 48,6% de plus que ceux de la même période l’année dernière. Les IDE décaissés ont atteint plus de 1,5 milliard d'USD, en hausse de 2%.

Les échanges commerciaux sont restés fluides, avec un chiffre d’affaires total d’import-export estimé à 63,15 milliards d'USD, en baisse de 10,5% par rapport au mois précédent et de 3,5% sur un an. Le premier mois de l’année a également été marqué par un excédent commercial d’environ 3 milliards d'USD.

Le secteur industriel a connu une croissance positive, l’indice de la production industrielle (IPI) ayant cru de 0,6% en glissement annuel. Le secteur des services a également enregistré de bons résultats, les ventes au détail totales de biens et les revenus des services aux consommateurs ayant augmenté de 9,5%.

Entre-temps, près de 10.700 nouvelles entreprises ont été créées au cours du mois, soit une baisse de 30,3% par rapport à l’année précédente. Cependant, le nombre d’entreprises ayant repris leurs activités a bondi de 65,2% pour atteindre près de 22.800.

Les principaux équilibres économiques, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire sont restés stables, le déficit budgétaire, la dette publique et la dette extérieure nationale étant tous maintenus à des niveaux sûrs.

