Le Vietnam, nouvel eldorado des investissements technologiques

Avec 38,23 milliards d'USD attirés en 2024, le pays se classe parmi les 15 économies en développement les plus attractives pour les capitaux étrangers, révélant une stratégie efficace d’attraction de projets à haute valeur ajoutée.

Un événement marquant de l’année dernière a été la visite de Jensen Huang, président de Nvidia, au Vietnam. Ce leader mondial des semi-conducteurs a signé un accord avec le gouvernement vietnamien pour établir un Centre de Recherche et Développement en Intelligence Artificielle (IA) et un Data Center spécialisé en IA. Qualifiant le Vietnam de «seconde maison de Nvidia», Jensen Huang a mis en avant les forces du pays : «Les jeunes Vietnamiens excellent dans les disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), ce qui explique l’ampleur de leur communauté de développeurs de logiciels».

Trân Quôc Phuong, vice-ministre du Plan et de l’Investissement, a souligné que l’engagement de Nvidia représente un tournant décisif pour le Vietnam. Le pays s’est attaché à améliorer ses infrastructures et ses ressources humaines pour attirer des investisseurs internationaux. «En matière de ressources humaines, nous sommes préparés. Le ministère du Plan et de l'Investissement a reçu pour mission de former 50.000 ingénieurs et travailleurs qualifiés dans les secteurs des hautes technologies et des semi-conducteurs. L'intégration aux chaînes d'approvisionnement et de production renforcera la position du Vietnam sur la scène internationale, tout en constituant une étape essentielle pour s'insérer pleinement dans les réseaux économiques et industriels mondiaux», note-t-il

Les chiffres du ministère du Plan et de l’Investissement sont éloquents: 25,35 milliards de dollars d’IDE décaissés, soit une hausse de 9,4 % en glissement annuel et un niveau jamais atteint. Par ailleurs, la valeur de la marque nationale est estimée à 507 milliards d'USD, plaçant le pays au 32e rang mondial.

Actuellement, les investissements directs étrangers se dirigent vers des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, les énergies renouvelables (cellules photovoltaïques, silicium) et les composants électroniques.

Ecosystème technologique

Dào Ngoc Tiên, vice-président de l’Université du Commerce extérieur, estime que cette évolution reflète la pertinence de la stratégie vietnamienne. «Conformément à la Résolution 50, le Vietnam cible des IDE non seulement en volume, mais surtout en qualité, en attirant les multinationales parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales. Le succès ne sera possible qu'en maintenant une détermination inébranlable envers les objectifs fixés, tout en visant des normes élevées pour un développement à la fois stable et durable», affirme-t-il.

Pour Vu Quôc Huy, directeur du Centre national pour l’Innovation (NIC), le Vietnam opère une sélection rigoureuse des projets, en privilégiant les technologies avancées. Afin de soutenir cette tendance, le NIC a élaboré plusieurs stratégies axées sur le développement des talents et la création d'un écosystème technologique avancé. "Nous développons un écosystème collaboratif impliquant des entreprises locales et internationales, des fonds d’investissement et des organisations de soutien à l’innovation, ainsi que les autorités, pour promouvoir la commercialisation des technologies", déclare-t-il.

Fort d’une vision stratégique et d’une volonté d’innover, le Vietnam s’impose comme un nouvel eldorado des investissements technologiques. Le pays entend gravir les échelons de la chaîne de valeur mondiale dans les années à venir.

