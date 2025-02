Bac Giang veut attirer 1,5 milliard d'USD d’investissement direct étranger

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre l'objectif, Bac Giang cherche à développer un modèle d’"écosystème industriel", intégrant les parcs industriels aux zones urbaines et aux services, tout en garantissant des infrastructures techniques et sociales synchronisées et modernes. La province vise également à attirer des investissements dans les industries manufacturières à grande échelle, appliquant des technologies de pointe, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs à forte valeur ajoutée, en lien avec des chaînes mondiales de production et d’approvisionnement.

Par ailleurs, la province souhaite développer une industrie des services moderne, compétitive et de haute qualité afin de renforcer son attractivité économique.

Dans le secteur agricole, Bac Giang encourage les grandes entreprises à investir dans la transformation, la conservation et la commercialisation des principaux produits agricoles et forestiers locaux.

Au 31 décembre 2024, la province avait attiré plus de 2,23 milliards d'USD d’investissement. Les projets d’IDE concernent principalement les secteurs de la fabrication et du traitement de composants électroniques, de l’habillement et de la logistique.

VNA/CVN