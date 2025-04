Vietnam - Chine : unir les efforts pour une nouvelle ère de relations amicales

>> La visite du dirigeant Xi Jinping marque un tournant dans les liens Vietnam - Chine

>> Le SG du Parti et président chinois Xi Jinping en visite d'État au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Voici le texte intégral de l’article :

UNIR LES EFFORTS POUR OUVRIR UNE NOUVELLE ÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS D’AMITIÉ ENTRE LE VIETNAM ET LA CHINE

Camarade Tô Lâm,

Secrétaire général du Comité central

Parti communiste du Vietnam

À l’invitation de moi-même et du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le camarade Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine, effectuera une visite d’État au Vietnam du 14 au 15 avril 2025, au cours de l’année où les peuples des deux pays célèbrent avec joie le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 18 janvier 2025), ainsi que l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine.

Il s’agit de la quatrième visite au Vietnam du camarade Xi Jinping depuis qu’il assume les hautes fonctions de Secrétaire général et de Président de la Chine, et aussi de sa deuxième visite au Vietnam pendant le mandat du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et celui du XXe Congrès du Parti communiste chinois. En tant que le plus haut dirigeant du Parti communiste chinois et de la République populaire de Chine ayant effectué le plus grand nombre de visites au Vietnam dans l’histoire, le camarade Secrétaire général et Président Xi Jinping est un camarade sincère, un grand ami proche du Vietnam. Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens lui réservent un accueil chaleureux et sont convaincus que sa visite sera couronnée de succès, apportant une contribution importante et significative au renforcement vigoureux de la tradition d’amitié, et ouvrant une nouvelle ère de développement des relations Vietnam - Chine.

I. Relations Vietnam - Chine : Une amitié historique solide, des réalisations de coopération globale

Le Vietnam et la Chine sont deux pays voisins proches, partageant des montagnes et des rivières. Les peuples des deux pays ont de nombreuses similitudes culturelles et coutumières, et ont ensemble cultivé une relation d’amitié traditionnelle ancienne à travers des millénaires d’histoire.

Photo : VNA/CVN

Au cours du parcours révolutionnaire commun, depuis les tout débuts marqués par d’innombrables difficultés, les générations de dirigeants pionniers des deux Partis et des deux pays - notamment le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong - n’ont cessé de consacrer leurs efforts à cultiver une "affection profonde entre le Vietnam et la Chine, à la fois camarades et frères". Durant de nombreuses années d’activités révolutionnaires en Chine, le Président Hô Chi Minh a toujours reçu l’affection sincère et l’aide fervente des communistes et du peuple chinois. Sous la direction du Président Hô Chi Minh, les communistes vietnamiens ont également activement participé au mouvement révolutionnaire en Chine. L’histoire de proximité, de solidarité et de partage des épreuves entre les révolutionnaires pionniers des deux pays est un exemple éclatant du mouvement révolutionnaire du prolétariat mondial, et a jeté des bases solides pour l’amitié Vietnam - Chine dans les années suivantes.

Sur la base de la relation de confiance entre les deux Partis communistes, le 18 janvier 1950, peu de temps après sa fondation, la République populaire de Chine a été le premier pays au monde à établir officiellement des relations diplomatiques avec la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam). Le Vietnam a également été le premier pays d’Asie du Sud-Est à établir officiellement des relations diplomatiques avec la Chine. Il s’agit d’un jalon historique éclatant, ouvrant une nouvelle ère dans les relations d’amitié entre le Vietnam et la Chine. Sous la lumière directrice des deux Partis communistes, les peuples des deux pays se sont accordés une aide et un soutien profondément significatifs, empreints de loyauté et d’attachement sincère, contribuant aux victoires et aux réussites de la cause révolutionnaire pour la libération nationale, ainsi qu’à l’œuvre de construction et de développement du pays selon les orientations socialistes dans chaque pays.

Depuis 75 ans, la paix, l’amitié et la coopération pour le développement ont toujours constitué le courant principal des relations entre les deux pays, car les deux Partis et les deux États partagent une perception commune inébranlable : le développement stable, durable et à long terme des relations d’amitié et de coopération Vietnam - Chine constitue un intérêt fondamental et de longue portée, ainsi qu’une aspiration ardente, enracinée depuis des générations des deux peuples pour la paix et l’amitié. Cela revêt une importance majeure pour la cause révolutionnaire de chaque pays et s’inscrit dans la tendance générale de l’époque : paix, stabilité, coopération et développement prospère.

Dans l’ensemble de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, le Parti et l’État du Vietnam persistent toujours, de manière constante, à accorder la plus haute priorité et à affirmer leur détermination à coopérer avec le Parti et l’État chinois pour développer le Partenariat de coopération stratégique intégral et bâtir une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, au service du bonheur des peuples des deux pays et de la cause de la paix et du progrès de l’humanité tout entière. Le peuple vietnamien n’oubliera jamais l’aide importante et efficace que le peuple chinois lui a apportée à travers les différentes étapes historiques. Le Vietnam considère toujours le développement prospère de la Chine comme une opportunité pour lui-même et se réjouit de constater et d’apprécier hautement que la Chine affirme faire du développement des relations avec le Vietnam une priorité dans sa diplomatie de voisinage, et considère que cela constitue un choix stratégique des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Partant de ces importantes perceptions communes, les relations Vietnam - Chine n’ont cessé ces dernières années d’être promues à un niveau supérieur, enregistrant de nombreuses réalisations et avancées marquantes, de manière globale dans tous les domaines. Les dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux pays maintiennent régulièrement des échanges stratégiques sous des formes diverses et flexibles, permettant de définir en temps opportun des décisions importantes afin d’orienter et de façonner le développement constant des relations Vietnam - Chine, pour les rendre de plus en plus substantielles et efficaces. L’exemple le plus récent en est l’accord entre les deux pays pour élever leurs relations au niveau d’une Communauté d’avenir partagé à portée stratégique, à l’occasion de la visite au Vietnam, d’une importance historique, du camarade Secrétaire général et Président Xi Jinping (en décembre 2023).

Parallèlement, les mécanismes d’échanges et de coopération, variés à travers différents canaux et dans tous les domaines, depuis le niveau central jusqu’au niveau local, ainsi que la coopération au sein des forums et institutions multilatéraux internationaux, ont également connu des avancées notables, de plus en plus substantielles, contribuant à enrichir et approfondir le contenu du cadre du Partenariat de coopération stratégique intégral.

Les relations économiques et commerciales ne cessent de se développer vigoureusement, apportant de nombreux bénéfices concrets aux peuples des deux pays. Au cours de ces trois dernières décennies, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux a connu une croissance spectaculaire, multipliée par plus de 6.400 fois, atteignant un nouveau sommet avec plus de 200 milliards de dollars en 2024. Le Vietnam reste le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et est devenu le 4e plus grand partenaire commercial de la Chine dans le monde ; la Chine est, quant à elle, le plus grand partenaire commercial du Vietnam. À ce jour, la Chine est devenue le troisième investisseur étranger au Vietnam, et occupe la première place en termes de nombre de nouveaux projets d’investissement.

Les domaines des échanges entre les peuples, de la culture, de l’éducation et du tourisme entre les deux pays ont obtenu de nombreux résultats encourageants, deviennent de plus en plus dynamiques et constituent un nouveau point lumineux contribuant à consolider la base sociale des relations Vietnam - Chine. On peut dire que les liens d’amitié entre les différentes couches de la population des deux pays deviennent de plus en plus étroits, à l’image de la belle métaphore du camarade secrétaire général et président Xi Jinping : "de petits ruisseaux qui coulent loin et sans fin, pour se rejoindre et former un large fleuve d’échanges d’amitié entre les deux pays".

Les deux parties ont réglé de manière satisfaisante de nombreuses questions héritées de l’histoire ; elles sont convenues de s’en tenir résolument à un règlement satisfaisant et de résoudre activement les différends par des moyens pacifiques, sur la base de la compréhension et du respect mutuels, conformément au droit international.

Pour que les relations entre les deux Partis et les deux pays se développent bien et globalement comme elles le sont aujourd'hui, la leçon la plus importante est la sincérité, la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux pays socialistes voisins sous la direction du Parti communiste, profondément enracinées dans la tradition d'humanité et de respect de l'humanité des deux peuples ; est la vision intellectuelle, la détermination et l’action de générations de dirigeants des deux Partis et des deux pays ; est la coopération et de la participation du système politique et des peuples des deux pays. Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens respectent et apprécient hautement les sentiments, l'enthousiasme et les contributions particulièrement importantes du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping aux relations Vietnam - Chine au cours des dernières années.

II. Vision pour une nouvelle ère de développement : pour le bonheur des peuples des deux pays, pour la cause de la paix et du progrès de l'humanité

Le monde est confronté à des changements énormes et fondamentaux, se transformant profondément dans tous les aspects sous l’impact de changements majeurs dans la politique, l’économie, la culture, la société, les sciences et les technologies. D'ici 2030 et en regardant plus loin jusqu'en 2045 ainsi que jusqu'en 2050, le milieu du XXIe siècle, les moments clés associés aux jalons majeurs dans l’oeuvre révolutionnaire des deux Partis et des deux pays, sont les étapes les plus importantes pour façonner le nouvel ordre mondial, ouvrant de grandes opportunités ainsi que de nombreux défis pour les pays.

Pour le Vietnam, il s'agit d'une période d'opportunité stratégique importante, une étape décisive pour créer une nouvelle ère de développement national et réaliser la volonté du Président Ho Chi Minh de "construire un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère et d'apporter une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale". Pour la Chine, il s’agit d’une période charnière et d’un tremplin vers la réalisation du deuxième objectif centenaire, qui est de faire de la République populaire de Chine une puissance socialiste moderne, prospère, forte, démocratique, civilisée, harmonieuse et belle.

Le contexte ci-dessus exige que les deux pays aient une vision internationale et une action nationale pour tirer le meilleur parti des opportunités stratégiques, transformer les défis en opportunités et construire un avenir prospère pour les deux pays. Nous avons suffisamment de bases et de confiance pour réaliser les objectifs de développement à long terme de chaque pays. C'est maintenant un moment favorable pour que les deux Partis et les deux pays définissent conjointement une vision pour une nouvelle ère de développement des relations Vietnam - Chine, pour le bonheur des peuples des deux pays, pour la cause de la paix et du progrès de l'humanité. Plus précisément comme suit :

Premièrement, maintenir les échanges stratégiques et renforcer la confiance politique. Il s’agit de la question la plus importante, la prémisse pour la mise en œuvre réussie des programmes, des plans et des accords de coopération entre les deux parties, assurant le développement politique des relations entre les deux Partis et les deux pays, le Vietnam et la Chine, dans la bonne et saine direction. Les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement des mécanismes d’échange et de contact de haut niveau, en combinant étroitement et harmonieusement la diplomatie de Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire ; d’améliorer l’efficacité et renforcer la coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité et entre les niveaux, les secteurs et les localités des deux pays.

Deuxièmement, renforcer la coopération substantielle dans tous les domaines, en créant de nouveaux pôles de croissance. Le Vietnam est toujours prêt à collaborer avec la Chine pour rendre la coopération entre les deux pays plus substantielle, plus profonde, plus équilibrée et plus durable, devenant un modèle de coopération sincère et efficace entre deux pays voisins socialistes et en développement, répondant de mieux en mieux aux intérêts des deux peuples. Les deux parties réfléchissent ensemble de manière créative à de nouvelles formes de coopération, en accord avec les orientations clés de la stratégie de développement socio-économique de chaque pays ; mettent l’accent sur la mise en œuvre de projets majeurs, nouveaux symboles de coopération dans les relations Vietnam - Chine, avec la mise en œuvre de trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays qui est considérée comme la priorité absolue dans la coopération en matière de connexion des infrastructures stratégiques entre les deux parties ; développent la coopération dans les domaines où la Chine possède des atouts et le Vietnam a des besoins tels que les science et les technologies, l'innovation, la transformation numérique et la formation des ressources humaines de haute qualité, pour devenir de nouveaux points forts de la coopération bilatérale, conformément à la tendance générale de développement du monde.

Troisièmement, consolider davantage les bases sociales favorables aux relations entre le Vietnam et la Chine. Français Lors d'un appel téléphonique plus tôt cette année, le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping et moi-même, nous avons annoncé conjointement le lancement de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025. C'est le moment le plus approprié pour promouvoir les échanges entre les deux peuples et renforcer la propagande sur les relations d’amitié entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples ; promouvoir une coopération substantielle dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’éducation et de la formation ; promouvoir efficacement les reliques "rouges" portant les empreintes révolutionnaires des deux pays au Vietnam et en Chine pour renforcer la fierté et la confiance des peuples des deux pays dans la voie vers le socialisme que les deux Partis et les deux peuples ont choisie et dans la tradition de l'amitié Vietnam - Chine. En particulier, le rôle des principales agences de presse et médias des deux pays est très important pour renforcer l'affection et la compréhension entre les deux peuples, aider les deux pays à tisser des liens plus étroits, contribuer à promouvoir la coopération, l'amitié et le bénéfice mutuel.

Quatrièmement, conjuguer nos efforts pour construire un environnement de paix et de stabilité pour une nouvelle ère, la nouvelle ère de développement de chaque pays. Le fait que nos deux pays promeuvent constamment le développement de bonnes et saines relations Vietnam - Chine, en déployant des efforts conjoints pour contrôler et résoudre de manière satisfaisante les désaccords sur la base d'une conscience commune de haut niveau, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, est un facteur de stabilisation important dans la situation internationale et régionale actuelle complexe et imprévisible, conformément à la tradition et aux aspirations communes des deux peuples pour la paix, l'amitié et la coopération pour le développement durable et la prospérité de chaque pays.

Lors de sa visite d'État au Vietnam en décembre 2023, le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping a tiré une conclusion profonde : "La Chine et le Vietnam sont tous deux des membres responsables de la communauté internationale. Les deux pays doivent devenir les forces essentielles de la promotion du progrès humain." Sur la base de la tradition historique d'amitié de 75 ans, avec de nombreuses similitudes culturelles et le lien étroit des intérêts dans la paix et le développement des deux peuples, nos deux Partis, nos deux pays et nos deux nations croient fermement et sont déterminés à promouvoir la glorieuse et grande cause, à continuer d'approfondir le partenariat de coopération stratégique global, à promouvoir la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique et à développer le pays rapidement et durablement ; construire avec succès le socialisme dans chaque pays, en entrant fermement dans la nouvelle ère de développement.

Le succès de l’amitié entre nos deux Partis et nos deux pays non seulement apporte du bonheur et sert au mieux les intérêts des peuples des deux pays, mais apporte également des contributions de plus en plus concrètes et responsables à la paix, à la stabilité, au progrès social et au développement prospère des peuples de la région et du monde.

VNA/CVN