Des efforts déterminés pour lever le “carton jaune” dans la lutte contre la pêche INN

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Văn Duoc, a profité d'une réunion de coordination avec les services locaux pour réitérer l'engagement résolu de la ville à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à obtenir le retrait du "carton jaune" de la Commission européenne (CE).

Conformément aux recommandations de la CE, la ville déploie simultanément de nombreuses solutions pour gérer la flotte de pêche, contrôler l’origine des produits et sanctionner les infractions.

Au 27 février 2026, la ville comptait 4.454 navires de pêche immatriculés, dont 2.225 mesurant plus de 15 m. Tous ont été mis à jour dans la base de données nationale VNFishbase et ont accompli les procédures d’enregistrement, de marquage et d’octroi de licences conformément à la réglementation. Depuis début 2024, 1.663 navires ayant cessé leurs activités ont été radiés du registre et mis à jour dans le système afin d’éliminer tout risque d’infraction potentielle.

En matière de surveillance des trajets, 2.202 des 2.225 navires de plus de 15 m sont équipés de dispositifs de suivi, soit près de 99%. Les navires restants, actuellement à quai, font l’objet d’un contrôle strict. Le système de surveillance fonctionne 24h/24 et 7j/7 afin de détecter rapidement toute perte de connexion ou tout franchissement de limites autorisées. La ville a également établi une liste de 469 navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, confiés à la gestion des autorités locales pour éviter toute activité illégale.

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement neuf ports de pêche officiellement ouverts, dont quatre habilités à certifier l’origine des produits halieutiques. Depuis début 2024, plus de 27.000 mouvements de navires ont été enregistrés, avec un volume débarqué avoisinant 222.000 tonnes. La certification et l’attestation d’origine destinées à l’exportation sont réalisées selon une chaîne de traçabilité complète, garantissant des dossiers exhaustifs et vérifiables.

Parallèlement, l’application de la loi a été renforcée. Des centaines de cas ont été sanctionnés pour un montant total élevé ; plusieurs affaires graves ont été poursuivies et jugées, notamment pour le démontage d’équipements de surveillance, l’intermédiation en vue d’envoyer des navires exploiter illégalement à l’étranger ou encore la falsification de documents d’origine.

Hoàng Nguyên Dinh, vice-président du Comité populaire municipal, a demandé aux services et aux autorités locales de continuer à examiner l’ensemble des dossiers et données afin d’en garantir l’exactitude, l’uniformité et la disponibilité à tout moment pour la mission d’inspection.

Vigilance accrue et préparation aux contrôles inopinés

Phạm Thị Na, directrice adjointe du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l’esprit de préparation à l’accueil de la mission de la CE : ne pas se montrer complaisant et se tenir en état d’alerte maximal.

Elle a recommandé aux entreprises de se placer dans l’hypothèse certaine d’être sélectionnées pour un contrôle, afin de se préparer au plus haut niveau : dossiers organisés de manière scientifique, données exactes et immédiatement exploitables à la demande de la délégation.

Selon elle, la CE peut effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises, les ports de pêche ou les centres de surveillance sans préavis. Les entreprises doivent disposer de tous les documents juridiques, des dossiers de traçabilité, des données d’entrée et de sortie des matières premières ainsi que des procédures de contrôle interne.

La CE peut également examiner la chaîne des lots exportés vers l’Europe au cours des deux à trois dernières années, en retraçant l’origine depuis l’entreprise jusqu’au port et au navire fournisseur. Les données entre entreprises, ports et autorités de gestion doivent donc être interconnectées et cohérentes.

Les forces compétentes sont tenues de mettre à jour l’ensemble des décisions de sanctions administratives depuis 2018 dans le logiciel de gestion. Les autorités des communes et quartiers côtiers doivent suivre de près les navires non conformes et activer un régime de permanence 24h/24, y compris en dehors des heures administratives.

Une responsabilité collective au-delà du seul secteur halieutique

Nguyên Phú Quôc, directeur adjoint du Département des pêches et du contrôle des ressources halieutiques, a salué la proactivité de la ville tout en rappelant la nécessité d’éviter toute complaisance.

Selon lui, le choix de Hô Chi Minh-Ville par la CE n’est pas fortuit, mais découle de son rôle de grand centre national de transformation et d’exportation de produits de la mer, utilisant des matières premières issues tant de la pêche nationale que de l’importation. Les entreprises doivent maîtriser précisément leurs chiffres : volumes annuels de production, quantités exportées vers l’Europe, origine des matières premières, captures par navire et par port. Les données doivent être exactes et cohérentes.

En conclusion de la réunion, Nguyên Văn Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la levée du “carton jaune” pour l’INN ne constitue pas seulement une mission technique du secteur halieutique, mais une responsabilité commune de l’ensemble du système politique municipal. À défaut de remédier pleinement aux recommandations de la CE, le risque d’un passage au “carton rouge” demeure réel, avec de lourdes conséquences économiques : impact sur les exportations, difficultés pour les entreprises et menaces sur les moyens de subsistance des pêcheurs.

Il a insisté sur le fait que les mesures correctives ne doivent pas être adoptées à titre temporaire, mais devenir une pratique de gestion régulière et durable. En tant que grand centre économique national et porte d’exportation stratégique, Hô Chi Minh-Ville doit montrer l’exemple en matière de respect du droit et de développement responsable et durable de l’économie maritime.

