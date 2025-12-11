Huế : Exploiter la force collective pour remédier au "carton jaune"

Le quartier de ThuậnAn gère actuellement 453bateaux de pêche, dont 197 mesurant plus de 15 m, 80 mesurant entre12 et 15 m, et 176 entre 6 et 12 m. La sensibilisationet la mobilisation des pêcheurs pour qu'ils respectent les règlements sur la pêche IUU (pêche illégale, nondéclarée et non réglementée) ont toujours été au cœur des préoccupations de la Garde côtière et des autoritéslocales, avec une mise en œuvre efficace.