80 ans de la Fête nationale

Ferveur héroïque des 54 ethnies en parade nationale

Dans un élan de fierté et de solidarité, les 54 ethnies du Vietnam ont défilé sur la place Ba Dinh à Hanoï, incarnant l’unité nationale à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.