80 ans de la Fête nationale
Ferveur héroïque des 54 ethnies en parade nationale

Dans un élan de fierté et de solidarité, les 54 ethnies du Vietnam ont défilé sur la place Ba Dinh à Hanoï, incarnant l’unité nationale à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Les 54 ethnies du Vietnam défilent en rangs unis, porteurs d'un message de paix, de diversité et de cohésion nationale.
Les milices et forces d’autodéfense locales incarnent la vigilance populaire et la contribution des ethnies à la sécurité nationale.
Costumes traditionnels, gestes fiers : chaque pas célèbre l'identité culturelle et l’attachement à la Patrie.
Milices locales engagées dans la sécurité nationale.
Femmes des hauts plateaux, du delta et des montagnes avancent ensemble, témoins d’un Vietnam uni dans sa pluralité.
La ferveur héroïque s’exprime dans les regards, à l’image d’un peuple fier de son héritage.
Acteurs clés de la défense territoriale, elles assurent la sécurité, préservent l’ordre, et incarnent la force motrice du peuple dans la sauvegarde de la nation.

Texte : Nguyên Thành-Vietnam+/CVN

