Ferveur héroïque des 54 ethnies en parade nationale

>> La force de l’unité nationale resplendit en ce jour de Fête nationale
>> Hanoï rend hommage aux 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale
>> Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale
>> Hanoï : des délégations militaires étrangères défilent pour les 80 ans de la Fête nationale
>> Démonstration de puissance navale pour les 80 ans de la Fête nationale
>> Policières d'élite au défilé des 80 ans
|Les 54 ethnies du Vietnam défilent en rangs unis, porteurs d'un message de paix, de diversité et de cohésion nationale.
|Les milices et forces d’autodéfense locales incarnent la vigilance populaire et la contribution des ethnies à la sécurité nationale.
|Costumes traditionnels, gestes fiers : chaque pas célèbre l'identité culturelle et l’attachement à la Patrie.
|Milices locales engagées dans la sécurité nationale.
|Femmes des hauts plateaux, du delta et des montagnes avancent ensemble, témoins d’un Vietnam uni dans sa pluralité.
|La ferveur héroïque s’exprime dans les regards, à l’image d’un peuple fier de son héritage.
|Acteurs clés de la défense territoriale, elles assurent la sécurité, préservent l’ordre, et incarnent la force motrice du peuple dans la sauvegarde de la nation.
Texte : Nguyên Thành-Vietnam+/CVN