Hanoï : des délégations militaires étrangères défilent pour les 80 ans de la Fête nationale

Le matin du 2 septembre, une grande parade solennelle s'est tenue sur la place Ba Dinh et dans les principales artères de Hanoï, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Des délégations militaires venues de Chine, de Russie, du Laos et du Cambodge ont pris part à l’événement.