Hanoï : des délégations militaires étrangères défilent pour les 80 ans de la Fête nationale

Le matin du 2 septembre, une grande parade solennelle s'est tenue sur la place Ba Dinh et dans les principales artères de Hanoï, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Des délégations militaires venues de Chine, de Russie, du Laos et du Cambodge ont pris part à l’événement.

Délégation de l’Armée populaire de libération chinoise lors du défilé à Hanoï.
Les militaires chinois défilent sur la place Ba Dinh, à Hanoï, pour les 80 ans de la Fête nationale du Vietnam.
Représentants de l’Armée russe défilant à Hanoï pour la cérémonie nationale du 2 septembre.
Défilé de l'Armée russe.
Délégation de l’Armée populaire lao lors du défilé du 2 septembre à Hanoï.
Délégation de l’Armée royale cambodgienne participant au défilé du 2 septembre.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : VNA/CVN

#Lblocs militaires étrangers #défilé #80e anniversaire #Fête nationale

