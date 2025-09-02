Laos et Vietnam réaffirment leur solidarité et leur soutien mutuel aux Nations unies

Dans une atmosphère empreinte de joie à l’occasion des "journées historiques d’août" célébrées par le peuple vietnamien, l’ambassadeur Thongphane Savanphet, chef de la délégation permanente du Laos auprès des Nations unies, s’est rendu au siège de la délégation permanente du Vietnam à l’ONU pour adresser ses félicitations à l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, à la veille du 80 e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam.

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le SG et président du Laos Thongloun Sisoulith

>> Une dirigeante de l’AN reçoit une délégation de l’Association d’amitié Laos - Vietnam

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Thongphane Savanphet a transmis ses vœux chaleureux à l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, à l’ensemble du personnel de la délégation vietnamienne ainsi qu’à leurs familles, à l’occasion de cette célébration si particulière pour le peuple frère vietnamien.

Il a salué la coopération étroite et la confiance mutuelle qui unissent les deux délégations ces dernières années, remercié le Vietnam pour son soutien au Laos dans l’exercice de la présidence de l’ASEAN en 2024, et exprimé le souhait de renforcer encore davantage leur coopération, pour une relation toujours plus solide et efficace.

En réponse, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a remercié l’ambassadeur Savanphet ainsi que les collègues lao pour leur sympathie sincère envers le Vietnam.

Il a également félicité le Laos pour le succès de sa présidence du Comité ASEAN à New York en 2024, et exprimé sa confiance dans la capacité du Laos à mener à bien ses responsabilités en tant que membre du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) et du Conseil d’administration du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) en 2025.

Les deux ambassadeurs ont manifesté leur satisfaction quant à l’évolution des relations d’amitié grandiose, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Ils ont convenu de poursuivre la tradition et les résultats positifs de la collaboration entre leurs délégations à New York, de s’appuyer mutuellement et de coordonner efficacement sur les dossiers d’intérêt commun au sein des Nations unies.

VNA/CVN