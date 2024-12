Le président de l’Assemblée nationale rencontre la Société des experts Vietnam - Japon

Le plus haut législateur a souligné que la coopération entre le Vietnam et le Japon s’est considérablement renforcée dans tous les domaines, en particulier depuis que les deux pays ont élevé leur relation à un partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. La confiance politique entre les deux pays s’est accrue, les échanges et les rencontres de haut niveau devenant plus fréquents, la coopération économique et commerciale a également connu des progrès significatifs.

Le Japon reste le premier partenaire économique du Vietnam, étant le plus grand donateur d’aide publique au développement (APD), le deuxième partenaire en matière de coopération dans le domaine du travail, le troisième partenaire en matière d’investissement et de tourisme et le quatrième partenaire en matière de commerce.

Les deux pays étendent leur coopération à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition verte et la technologie des semi-conducteurs. Les interactions populaures, les échanges entre leurs localités et la coopération en matière de ressources humaines se resserrent de plus en plus. La communauté vietnamienne au Japon, en particulier la communauté intellectuelle, se renforce et contribue positivement au développement socio-économique et à l’amitié coopérative entre les deux pays.

De son côté, Shinji a informé la délégation vietnamienne des activités du VJS et des domaines de coopération qu’il promeut avec le Vietnam.

Il a déclaré que la VJS vise à attirer et à utiliser efficacement les ressources d’investissement scientifiques, technologiques et innovantes du Japon pour participer aux activités scientifiques, au transfert de technologie et à l’innovation au Vietnam, contribuant au développement d’écosystèmes innovants dans l’industrie, l’agriculture et les services liés aux chaînes de valeur nationales et mondiales.

La VJS soutient également les activités de recherche, les applications et les solutions visant principalement à développer la science, la technologie et l’innovation pour construire le système national d’innovation du Vietnam. Il a mis en œuvre des projets de transfert de technologie dans l’agriculture, les soins de santé et la formation des ressources humaines pour le Vietnam.

Efforts et contributions des membres de la VJS

Saluant et appréciant les efforts et les contributions des membres de la VJS au développement de la science au Vietnam et à la promotion de la coopération des deux pays en matière de science, de technologie et de formation des ressources humaines à travers des projets de collaboration spécifiques et pratiques, Trân Thanh Mân a déclaré que les domaines sur lesquels la VJS travaille avec des partenaires vietnamiens sont également ce que le Vietnam a besoin et souhaite développer.

Il a suggéré que la VJS renforce la coopération dans les domaines où le Japon a des atouts et le Vietnam a des priorités absolues, tels que la transformation numérique, la transition énergétique, l’agriculture de haute technologie, la biotechnologie, les soins de santé, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs ; promeut les investissements des entreprises japonaises au Vietnam en mettant l’accent sur le transfert de technologie ; renforce la coopération dans la formation des ressources humaines de haute qualité, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ; et continue à créer des conditions favorables pour la formation de jeunes étudiants vietnamiens exceptionnels qui étudient dans des universités japonaises, notamment à l’Université d’Hiroshima et à l’Université de Kyushu.

Le président de l’ANV a exprimé son espoir que le réseau reliant les scientifiques et experts vietnamiens et japonais soit élargi et que la coopération entre les institutions et les installations de recherche des deux pays soit davantage encouragée. Il a souhaité que les activités de coopération entre les experts vietnamiens et japonais deviennent de plus en plus efficaces et contribuent au partenariat stratégique global Vietnam - Japon.

