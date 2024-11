L'agence EDC ouvre la voie aux entreprises canadiennes

Exportation et développement Canada (EDC) a officiellement inauguré son nouveau bureau à Hô Chi Minh-Ville le 28 novembre. Cet événement, auquel ont assisté l'ambassadeur canadien au Vietnam, Shawn Steil, la consule générale Annie Dubé et la présidente d'EDC Mairead Lavery, marque une nouvelle étape dans le développement des relations économiques entre le Canada et le Vietnam.

>> Renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Canada

>> Le Vietnam et le Canada renforcent leurs liens dans les secteurs de la production et de l'énergie

>> Vietnam, Canada et Singapour : un trio gagnant dans le cadre du CPTPP

EDC, l'agence fédérale canadienne de financement à l'exportation, offre aux entreprises canadiennes des solutions financières et d'assurance pour les aider à percer les marchés internationaux. Le nouveau bureau à Hô Chi Minh-Ville permettra d'accompagner plus étroitement les entreprises canadiennes désireuses de s'implanter sur le marché vietnamien.

Cette ouverture s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les liens commerciaux entre le Canada et l'Asie du Sud-Est, région où le Vietnam est un partenaire clé.

L'ouverture de ce bureau à Hô Chi Minh-Ville marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie Indo-Pacifique du Canada. Comme l'a souligné l'ambassadeur Shawn Steil, le Vietnam, avec sa croissance économique dynamique, est un partenaire privilégié pour renforcer les échanges commerciaux et les investissements. En offrant un soutien sur mesure aux entreprises canadiennes, EDC contribuera à renforcer les liens économiques entre les deux pays et à saisir les nombreuses opportunités qu'offre le marché vietnamien.

La stratégie Indo-Pacifique du Canada ne se limite pas aux échanges commerciaux. Comme l'a souligné l'ambassadeur Shawn Steil, elle vise également à renforcer la coopération dans des domaines cruciaux tels que l'environnement. En réponse aux défis posés par le changement climatique, le Canada s'engage à soutenir le Vietnam dans la construction de communautés résilientes et dans la transition vers une économie plus verte.

En inaugurant ce nouveau bureau, EDC contribuera à renforcer les liens économiques entre le Canada et le Vietnam, deux pays dont les économies se complètent. Comme l'a souligné Mairead Lavery, présidente d'EDC, ce partenariat s'inscrit dans un contexte de mondialisation et contribuera à bâtir une économie mondiale plus forte et plus durable.

Davantage d’opportunités pour les échanges commerciaux

EDC ambitionne de jouer un rôle de premier plan dans le développement des relations économiques entre le Canada et le Vietnam. Comme l'a souligné Mairead Lavery, présidente d'EDC, l'ouverture de ce nouveau bureau témoigne de la volonté de l'agence de soutenir les entreprises canadiennes désireuses de s'implanter sur ce marché dynamique.

L'entrée en vigueur du CPTPP en 2018 a eu un impact significatif sur les échanges commerciaux entre le Canada et le Vietnam. En effet, le volume des échanges bilatéraux a bondi de 8 à 14 milliards de dollars canadiens en seulement cinq ans, témoignant de la dynamique impulsée par cet accord de libre-échange.

En 2023, le commerce bilatéral a atteint un nouveau sommet, avec des importations canadiennes en provenance du Vietnam s'élevant à 13,3 milliards de dollars canadiens, contre seulement 776,7 millions de dollars canadiens d'exportations. Cet important déséquilibre commercial souligne le potentiel inexploité des exportations canadiennes vers le Vietnam. Le nouveau bureau EDC à Hô Chi Minh-Ville a pour mission de combler cet écart en offrant un soutien sur mesure aux entreprises canadiennes désireuses de pénétrer ce marché dynamique.

EDC a franchi une nouvelle étape dans son engagement au Vietnam en signant des protocoles d'entente avec les groupes Masan et FPT, deux acteurs économiques majeurs du pays. Ces partenariats stratégiques ouvriront de nouvelles perspectives pour les entreprises canadiennes, en leur offrant un accès privilégié à des marchés clés et en facilitant la création de coentreprises.

L'ouverture de ce nouveau bureau à Hô Chi Minh-Ville s'inscrit dans une stratégie plus large d'EDC visant à renforcer sa présence en Asie-Pacifique. Sous la direction de Nathan Andrew Nelson, le vice-président régional, l'équipe locale travaillera en étroite collaboration avec les bureaux de Delhi, Mumbai, Shanghai, Pékin, Séoul, Sydney, Jakarta, Tokyo et Singapour pour soutenir les entreprises canadiennes à l'échelle de la région Indo-Pacifique.

Texte et photos: Truong Giang/CVN