Le président de l'AN rencontre des représentants de la communauté vietnamienne au Japon

>> Le président de l'Assemblée nationale reçoit le chef du Parti communiste japonais

>> Le président de l'Assemblée nationale rencontre le président du Parti démocrate constitutionnel du Japon

>> Le président de l'Assemblée nationale se rend à la préfecture de Nagasaki

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, la communauté vietnamienne, la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon, compte actuellement plus de 600.000 personnes vivent et travaillent dans les 47 préfectures et villes japonaises. Plus de 50 associations de Vietnamiens au Japon fonctionnent comme des ponts importants dans les relations Vietnam - Japon.

Les représentants des associations et de la communauté vietnamienne ont exprimé leur espoir que le Vietnam favorisera le soutien juridique aux Vietnamiens à l’étranger, accélérera la transformation numérique et améliorera la compétitivité des entreprises vietnamiennes au Japon.

Trân Thanh Mân a déclaré que sa visite visait à continuer de mettre en œuvre la politique étrangère du Parti consistant à consolider et à élargir de manière proactive et active les fondements des relations politiques et à promouvoir une coopération efficace et substantielle entre le Vietnam et le Japon dans divers domaines.

Informant les participants de la situation intérieure, il a fait savoir que bien que le pays ait été confronté à de nombreuses difficultés et défis en 2024, en particulier les lourdes pertes en vies humaines et en biens causées par le typhon Yagi, la macroéconomie a été stabilisée, l’inflation a été maîtrisée et la sécurité sociale a été assurée.

Selon le plus haut législateur vietnamien, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam est estimée à 7% pour l’ensemble de l’année, 15/15 objectifs socio-économiques ont été atteints et dépassés. Les affaires étrangères ont été promues. La position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale ont été améliorés. La prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité ont fait l’objet d’une attention particulière et il n’existe pas de zones interdites. Le pays se prépare activement à organiser le XIVe Congrès national du Parti, qui marque également le début d’une nouvelle ère, celle de développement national.

Trân Thanh Mân a cependant également souligné que le pays est confronté à trois goulots d’étranglement dans les domaines des institutions, des infrastructures et des ressources humaines. Affirmant que l’AN du Vietnam se concentre sur la résolution des goulots d’étranglement institutionnels, il a déclaré qu’au cours de sa récente 8e session, l’AN du Vietnam a adopté 18 lois et 21 résolutions, dont la Loi sur l’investissement public (amendée), "une loi modifiant quatre lois" sur l’investissement, "une loi modifiant neuf lois" sur les finances et le budget. L’AN du Vietnam a également approuvé des résolutions sur la politique d’investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud d’un capital total d’environ 67 milliards d'USD et le redémarrage du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân.

Contributions de la communauté vietnamienne saluées

Photo : VNA/CVN

Il a salué les réalisations du consulat général du Vietnam à Fukuoka ces derniers temps, alors que le personnel du consulat général est petit mais qu’il doit gérer un vaste territoire. Il a souhaité que les fonctionnaires et le personnel du consulat général continuent à promouvoir l’esprit de solidarité, à faire des efforts et à surmonter les difficultés pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées et à répondre aux exigences de plus en plus élevées dans la période d’intégration internationale profonde.

Appréciant les contributions de la communauté vietnamienne au Japon ces derniers temps, Trân Thanh Mân a souhaité que la communauté continue à promouvoir l’esprit de solidarité, le soutien mutuel et à se conformer aux lois du pays de résidence. Il a souligné que la politique constante du Parti et de l’État est de toujours prendre soin de la communauté vietnamienne à l’étranger - une partie inséparable de la nation vietnamienne.

Le matin du 7 décembre, le président de l’AN du Vietnam, son épouse et la délégation de haut rang de l’AN du Vietnam ont déposé une gerbe à la mémoire des victimes de la bombe atomique de Nagasaki au Parc de la paix et ont visité le Musée de la bombe atomique de Nagasaki.

Après avoir visité les espaces d’exposition, Trân Thanh Mân a écrit dans le livre d’or : "Le Vietnam est une nation éprise de paix et souhaite toujours que les peuples du monde entier travaillent ensemble pour la paix, la prospérité et le développement".

VNA/CVN