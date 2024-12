Des activités du chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti aux États-Unis

Lors de sa visite, Lê Hoài Trung a rencontré des responsables américains, notamment le secrétaire d'État Antony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et la directrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power. Il a également eu des échanges avec des membres du Congrès des États-Unis, des dirigeants de l'Institut national démocratique (NDI) et de l'Institut républicain international (IRI) ; des représentants d'entreprises, d'instituts de recherche, etc.

Lors des rencontres, les deux parties ont apprécié les bons résultats des relations bilatérales ces dernières années, notamment après l'établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays lors de la visite du président Joe Biden au Vietnam en septembre 2023.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, les mécanismes de coopération dans divers domaines tels que l'économie, la science et la technologie, l'éducation et la formation, la culture, la défense, la sécurité, la lutte contre les défis globaux, notamment le changement climatique et les pandémies.

Lê Hoài Trung a réaffirmé l'importance stratégique des relations Vietnam - États-Unis dans la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam. Les responsables américains ont apprécié la position et le rôle du Vietnam et ont exprimé le soutien des partis démocrate et républicain au développement des relations bilatérales.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le renforcement de leurs relations bilatérales à l'approche du 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2025), à travers des activités concrètes et significatives pour la paix, la stabilité et le développement durable dans la région et dans le monde.

VNA/CVN