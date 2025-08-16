Quatrième répétition générale du défilé de la Fête nationale

Des officiers et soldats de l’Armée et de la Police, équipés d’armes et de matériels modernes, ont participé le 16 août à Hanoï à la quatrième répétition générale du grand défilé prévu le 2 septembre, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Placée sous la direction du général Phan Van Giang, ministre de la Défense, la répétition s’est déroulée en deux temps : les cérémonies du Parti et de l’État, suivies du défilé militaire et civil.

Près de 16.000 officiers et soldats ont pris part à l’événement, aux côtés d’armements et d’équipements modernes, dont de nombreux produits développés et fabriqués par l’industrie de la défense vietnamienne, tels que missiles, véhicules de combat d’infanterie, drones et systèmes radar.

Le ministre Phan Van Giang a rappelé qu’après les grands défilés marquant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu et le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, les préparatifs et la détermination des forces participantes avaient été encore renforcés.

Pour la première fois, des unités chargées de la défense de la souveraineté maritime et insulaire – à savoir la Marine, les garde-côtes et les garde-frontières – prendront part au défilé. Cette présence illustre la capacité du Vietnam à mobiliser toutes ses forces et services pour garantir la sécurité intérieure et défendre fermement la Patrie, a-t-il affirmé.

Le ministre s’est dit convaincu que les prochaines célébrations seront un grand succès, une source de fierté pour la nation et pour chaque officier et soldat mobilisé.

