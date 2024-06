Le 126e Jour de l’indépendance des Philippines célébré à Hô Chi Minh-Ville

>> Communiqué de presse conjoint Vietnam - Philippines

>> Le Vietnam partage ses expériences en matière de réforme éducative avec les Philippines

>> Le Vietnam exporte 1,44 million de tonnes de riz vers les Philippines en cinq mois

Photo : VNA/CVN

La vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Diêu Thuy, a déclaré qu’avec les relations bilatérales transformées en partenariat stratégique en 2015, le Vietnam et les Philippines avaient récolté des résultats de coopération fructueux dans les domaines politique et économique, ainsi qu’entre les échanges entre les peuples, apportant des avantages pratiques à leurs citoyens et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux.

La mégapole économique du Sud s’efforce de renforcer ses relations avec les Philippines et ses localités dans les domaines de l’économie, de l’innovation et des échanges entre les peuples, a-t-elle affirmé.

Espérant que les liens entre son pays et le Vietnam en général et la ville en particulier se développeront, l’ambassadeur des Philippines, Meynardo Montealegre, a remercié le Parti, l’État et les autorités municipales vietnamiennes d’avoir créé des conditions favorables aux Philippins faisant des affaires dans la ville.

La consule générale honoraire Lê Thi Phung a parlé des progrès des Philippines après leur indépendance, soulignant que l’économie devrait devenir la 16e au monde en 2050.

Elle a déclaré que l’amitié et le partenariat Vietnam - Philippines se sont solidement développés, avec une confiance politique et une collaboration bilatérale consolidées grâce aux pourparlers, aux interactions et aux échanges de délégations entre leurs dirigeants de haut rang.

VNA/CVN