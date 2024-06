Le président salue les efforts des personnalités prestigieuses minoritaires

Le président de la République Tô Lâm a salué vendredi 14 juin les efforts des personnalités prestigieuses issues des minorités ethniques, des zones frontalières et insulaires au cours des derniers temps le développement socio-économique et le maintien de la défense nationale.

Les patriarches et les chefs de village prestigieux sont les personnes exemplaires, modèles et les "points d’appui des appuis", s’est félicité le président Tô Lâm lors d’une rencontre avec une bonne centaine de personnalités, rappelant les évaluations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Le chef de l’État a mis en avant les changements tangibles de la physionomie des zones peuplés de minorités ethniques, des zones frontalières, maritimes et insulaires après 40 ans de rénovation nationale, ainsi que la vie sans cesse améliorée des minorités ethniques.

Il a également demandé aux ministères, secteurs centraux et aux collectivités locales de continuer de bien mettre en œuvre les politiques du Parti et de l’État sur les affaires ethniques, de promouvoir la force du bloc de grande union nationale, de s’occuper mieux de la vie matérielle et spiriruelle des minorités ethniques.

Les efforts doivent se concentrer sur la résolution des difficultés en matière de développement économique, d’infrastructures de santé, d’éducation et de sécurité sociale ; la conservation et la promotion de l’identité culturelle des minorités ethniques, le renforcement du mouvement de la défense nationale de tout le peuple, la consolidation de la posture de défense nationale de tout le peuple, a-t-il indiqué.

Diplomates populaires

Le président Tô Lâm a enfin espéré que les personnalités issues de minorités ethnques continuent à faire valoir leur rôle et leur prestige en qualité de diplomates populaires, et ambassadeurs de la paix, et à sensibilier les masses populaires à la mise en œuvre efficace des lignes directrices du Parti, des politiques et lois de l’État, à participer aux mouvements d’émulation patriotique, de développement socio-économiques locaux, à lutter pour déjouer tous les complots de sabotage des forces hostiles et réactionnaires.

Les zones frontalières du Vietnam sont toutes des zones importantes occupant une position stratégique cruciale sur les plans politique, économique, défensif, sécuritaire, diplomatique et environnemental.

Ces dernières années, le Parti et l’État ont accordé une grande attention aux affaires ethniques et à la solidarité des ethnies, les considérant comme la ligne directrice stratégique, le fil rouge pour l’œuvre d’édification et de défense de la patrie.

