Félicitations au président de l'Assemblée nationale sud-coréenne

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Dans sa lettre, le dirigeant vietnamien a exprimé sa joie que le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée entre dans la meilleure phase de développement, apportant ainsi une contribution importante au développement commun des deux pays.

Ces relations bilatérales se basent non seulement sur des intérêts communs, mais également sur la confiance, le respect, la compréhension et la profonde amitié entre les deux peuples.

Trân Thanh Mân a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam et lui étaient toujours prêts à coopérer étroitement avec l'Assemblée nationale sud-coréenne et son président Woo Won Shik pour promouvoir des relations bilatérales de plus en plus pratique et efficace dans les temps à venir, y compris la mise en œuvre effective de l'accord de coopération entre les deux organes législatifs signé en 2013, conformément au contenu du partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée.

VNA/CVN