Le Premier ministre préside une réunion sur les projets nationaux importants

La 12 e réunion du Comité d'État de pilotage pour les ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports a eu lieu vendredi 14 juin, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

La réunion hybride a vu la participation des autorités de 48 villes et provinces concernées par les ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports.

Lors de son XIIIe Congrès national, le Parti a fixé des objectifs selon lesquels d'ici 2025, le pays disposera de 3.000 km d'autoroutes et d'ici 2030, de 5.000 km, a rappelé Pham Minh Chinh, soulignant les efforts pour y parvenir du Comité d'État de pilotage pour les ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports.

Depuis le début du mandat, 674 km d'autoroutes ont été achevés, portant la longueur totale du réseau autoroutier national à environ 2.000 km, a-t-il affirmé.

Cependant, la mise en œuvre de certains projets se heurte encore à certaines difficultés liées aux procédures, au dégagement de terrains, aux matériaux de construction…, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a demandé aux participants de la réunion de se concentrer sur l'examen de la mise en œuvre des projets et sur l'élimination de ces obstacles.

Il a ordonné aux ministères, aux autres organes compétents et aux localités concernées de continuer de se coordonner et de se concentrer sur les travaux afin d'assurer l'avancement et la qualité des projets.

Le chef du gouvernement a proposé de mobiliser des entreprises pour participer à la mise en œuvre des ouvrages et projets nationaux importants, d’étudier la possibilité de lancer un mouvement d'émulation de 500 jours pour que le pays puisse disposer de 3.000 km d'autoroutes avant le 31 décembre 2025.

Selon le Comité de pilotage, le pays compte actuellement 40 projets nationaux importants dans les transports routier, ferroviaire et aérien, avec 92 sous-projets, concernant 48 provinces et grandes villes du pays.

VNA/CVN