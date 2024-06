Le Vietnam attache une grande importance au partenariat avec la CPA

Une délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu, a assisté jeudi 13 juin à la célébration du 125 e anniversaire de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) à La Haye, aux Pays-Bas. Il s'agit également de la troisième conférence de la CPA en 125 ans de naissance et de développement et de la première au cours des 25 dernières années.

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire général de la CPA

>> Le secrétaire général de la CPA apprécie la coopération du Vietnam

>> Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang reçoit le secrétaire général de la CPA

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de l’événement, Nguyên Minh Vu a félicité et apprécié le rôle essentiel et les contributions de la CPA au mécanisme de règlement des différends par des moyens pacifiques durant ces 125 dernières années.

Le vice-ministre vietnamien a souligné les contributions de la CPA à la formation du droit international, au développement de principes et de normes pour l'interaction entre les pays. Le Vietnam devient membre du CPA depuis 2012. Les relations entre le Vietnam et le CPA connaissent de nombreuses évolutions, notamment l'ouverture d'un bureau de représentation de la CPA à Hanoï le 24 novembre 2012. Nguyên Minh Vu a déclaré que le gouvernement vietnamien attachait une grande importance au partenariat avec la CPA, le considérant comme un élément important dans les efforts visant à construire un État de droit, doté d'un système judiciaire solide et d'une équipe d'experts juridiques hautement qualifiés fournissant des services juridiques professionnels et standards, favorisant une vaste intégration internationale.

Adresse de choix des partenaires

Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam visait à devenir l'adresse de choix des partenaires pour résoudre les différends régionaux et internationaux par des moyens pacifiques, la conciliation et l'arbitrage. Le soutien et l'assistance du Vietnam pour garantir le fonctionnement efficace et fluide du bureau de représentation de la CPA à Hanoï démontrent également le ferme engagement du pays à promouvoir le multilatéralisme, la Charte des Nations Unies et d'autres principes du droit international.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le vice-ministre vietnamien a également présidé le débat sur le thème "Le règlement des différends en Asie-Pacifique et le rôle de la CPA". L'événement a été organisé par le gouvernement du Vietnam pour examiner l'importance des mécanismes pacifiques dans le règlement des différends dans la région, clarifier le rôle et la contribution de la CPA à la promotion du règlement des différends, identifier les défis et les recommandations stratégiques pour améliorer l'efficacité des opérations de la CPA dans la région.

Le 13 juin également, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a rencontré le secrétaire général de la CPA, Marcin Czepelak, le secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye, Jean-Marc Thouvenin. Il a présenté le candidat vietnamien au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035. Lors de la réunion, les parties ont examiné les résultats des activités mises en œuvre en 2023 et ont discuté des plans de coopération future.

En 2023, le ministère des Affaires étrangères du Vietnam et l'Académie de droit international de La Haye ont signé un protocole de coopération pour promouvoir le soutien de l'académie au Vietnam à travers des programmes de formation d'experts juridiques spécialisés en droit public international et en justice ainsi que le renforcement de la coopération entre les deux côtés dans les forums multilatéraux.

VNA/CVN