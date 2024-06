Le président Tô Lâm travaille avec le système des tribunaux populaires

Le président Tô Lâm a eu une séance de travail en ligne et en présentiel vendredi matin 14 juin avec la Cour populaire suprême et le système des tribunaux populaires dans l’ensemble du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail, le vice-président de la Cour populaire suprême, Nguyên Tri Tuê, a présenté un rapport résumé sur le fonctionnement du système des tribunaux populaires. Ces derniers ont mis en œuvre de nombreuses solutions innovantes et créatives, de sorte que la qualité du travail de jugement des affaires continue d'être garantie et a connu de nombreux progrès. Le taux de jugements et de décisions annulés ou modifiés pour des raisons subjectives restait faible, inférieur à 1,5%. Le jugement des affaires pénales a été mené à bien.

S'exprimant lors de la réunion, Tô Lâm a apprécié les acquis obtenus ces derniers temps par le système des tribunaux populaires. Il a affirmé que la qualité et l'efficacité du travail de jugement des tribunaux s'amélioraient de plus en plus, contribuant grandement au maintien de la stabilité politique, de l'ordre social et de la sécurité, créant un environnement transparent et une stabilité pour le développement du pays. Depuis le début du XIIIe Congrès national du Parti, en mettant en œuvre les Résolutions du Parti et de l'État sur la réforme judiciaire et la construction d'un État de droit socialiste, les tribunaux à tous les niveaux ont proposé de manière proactive de nombreuses solutions afin d'améliorer la qualité du travail de jugement. De nouveaux développements ont été enregistrés dans la mise en œuvre de la Stratégie de réforme judiciaire.

Prendre de solutions appropriées et réalisables

Soulignant les lacunes et les limites des activités judiciaires du système des tribunaux, le président Tô Lâm a demandé au système de tribunaux de prendre de solutions appropriées et réalisables pour les surmonter et contribuer à la mise en œuvre réussie des objectifs de sa mission dans le temps à venir. Il a en outre exhorté les tribunaux de continuer à constituer une équipe de fonctionnaires, en particulier une équipe de juges, véritablement intègre, mettant avant tous les intérêts communs du pays, les droits et intérêts légitimes des organisations et des individus.

Photo : VNA/CVN

Il a également insisté sur la résolution des affaires, tout en garantissant la rapidité, la rigueur, l'objectivité, l'équité et la légalité, en particulier les affaires placées sous la surveillance du Comité directeur central de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, sur la mise en œuvre efficace de la récupération des biens de l’État…

Dans le contexte de l’intégration profonde du pays, les tribunaux doivent promouvoir les activités de coopération internationale, a-t-il ajouté.

Tô Lâm s'est dit convaincu que l'équipe des fonctionnaires des tribunaux et des juges à tous les niveaux surmontera tous les défis et accomplira avec succès leurs tâches assignées.

Auparavant, le président Tô Lâm a visité le Centre de surveillance et de direction des activités de la Cour populaire.

VNA/CVN