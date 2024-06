Une délégation du Front de la Patrie visite l’ambassade du Vietnam en Australie

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa satisfaction face aux nouveaux développements dans les relations Vietnam - Australie, le responsable a prévu que le partenariat stratégique intégral bilatéral obtiendrait de nombreux résultats positifs dans les temps à venir, en particulier dans les échanges entre les peuples.

Il a salué les efforts de l’ambassade en matière de développement communautaire et a reconnu les efforts des particuliers et des groupements patriotes vietnamiens en Australie pour soutenir leur communauté et renforcer leurs liens avec la patrie.

Le responsable s’est dit impressionné par les contributions des entreprises, des intellectuels et des étudiants vietnamiens au Vietnam ainsi qu’aux liens entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm a informé la délégation des réalisations de la coopération bilatérale suite à la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars de cette année.

Il a souligné les contributions importantes des associations vietnamiennes, en particulier celles regroupant des hommes d’affaires, des intellectuels et des étudiants, aux relations bilatérales et au travail communautaire de l’ambassade.

VNA/CVN