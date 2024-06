Nghê An renforce sa coopération avec des localités britanniques

Une délégation de la province de Nghê An, conduite par le secrétaire de son Comité du Parti, Thai Thanh Quy, a effectué une visite de travail du 11 au 13 juin au Royaume-Uni, pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le commerce, l’investissement, l’agriculture de haute technologie, le tourisme et l’éducation.

Durant son séjour, la délégation de Nghê An a travaillé avec des autorités de Newhaven, du Parti communiste britannique et de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Elle a participé à une table ronde pour présenter les opportunités d’investissement et de coopération avec Nghê An, avec la participation d’entreprises britanniques et vietnamiennes au Royaume-Uni.

À Newhaven, lieu considéré comme le premier point d'escale du Président Hô Chi Minh lors de son arrivée d’autrefois au Royaume-Uni, la délégation est allée déposer des fleurs devant la stèle commémorative de West Quay, dans le port de Newhaven, avant de visiter le musée de Newhaven, qui expose une statue en bronze du feu leader vietnamien, une maquette miniature en bois de sa maison sur pilotis et une maquette du ferry entre Newhaven et Deppie (France), où il travailla comme pâtissier.

Lors de leur rencontre, la maire de Newhaven, Pinky McLean-Knight, et la délégation vietnamienne ont exprimé leur désir de promouvoir les relations entre Nghê An et Newhaven dans l’avenir.

Pinky McLean-Knight a proposé certaines mesures de coopération, contribuant à la préservation des héritages du Président Hô Chi Minh à Newhaven ainsi qu’à l’approfondissement de l’amitié entre Nghê An et Newhaven et, plus largement, entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Coopération dans la culture et l’économie

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghê An, Thai Thanh Quy, a affirmé que sa province était prête à se coordonner avec Newhaven dans l’élargissement de l’espace d’exposition sur le Président Hô Chi Minh au musée de Newhaven et la fourniture de données numérisées sur le Président Hô Chi Minh au service des activités du musée. Il a également exprimé le souhait de promouvoir la coopération bilatérale dans la culture et l’économie.

Lors de la séance de travail avec la présidente du Parti communiste britannique, Ruth Styles, Thai Thanh Quy a suggéré de promouvoir la coopération entre les deux parties pour favoriser la coopération entre Nghê An et les localités britanniques.

Lors d’une table ronde sur les potentiels et opportunités de coopération avec Nghê An, Thai Thanh Quy a appelé les entreprises britanniques à venir investir dans sa province, notamment dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, les industries de sous-traitance et manufacturière, l’agroalimentaire, le tourisme, l’éducation et la formation…

Les autorités de Nghê An créent toujours des conditions favorables aux investisseurs, a-t-il souligné.

De son côté, Alan Rides, directeur de la Chambre de Commerce de l'ouest de Londres, s'est déclaré prêt à aider les entreprises vietnamiennes à nouer des liens avec des partenaires britanniques pour rechercher des opportunités commerciales au Royaume-Uni.

Lors de la séance de travail avec l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, le secrétaire du Comité du Parti de Nghê An, Thai Thanh Quy, lui a proposé d'aider sa province à développer ses relations de coopération avec des partenaires britanniques, ainsi qu’à avoir accès à des aides publiques au développement (APD), des aides non gouvernementales…

