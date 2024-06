Vietnam et Cuba resserrent leur solidarité et coopération fraternelle

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, le président Miguel Díaz Canel-Bermudez a affirmé que Cuba était toujours déterminé à continuer de renforcer la solidarité et la coopération fraternelle entre les Partis, États et peuples des deux pays.

Félicitant le Vietnam pour l'organisation réussie des activités commémoratives du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, le président cubain a souligné que le ministère cubain des Affaires étrangères était prêt à se coordonner avec la partie vietnamienne pour se préparer aux activités de célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025 entre les deux pays et ce dans chaque pays.

De son côté, l'ambassadeur Lê Quang Long a affirmé, que le Vietnam était toujours cohérent dans sa position de soutien à la juste cause révolutionnaire du peuple cubain, attachait de l'importance à la consolidation, à l'approfondissement constant et à l'élargissement des relations de solidarité fraternelle, de coopération intégrale et de confiance mutuelle.

À cette occasion, Lê Quang Long a transmis au premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel-Bermudez l'invitation du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, du président Tô Lâm et des hauts dirigeants vietnamiens de venir effectuer une visite officielle au Vietnam.

VNA/CVN