Le Vietnam appelle la CNUCED à soutenir les pays en développement

>> La CNUCED apprécie le cadre institutionnel et politique du Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la présidente suisse et la secrétaire générale de la CNUCED

>> Le Vietnam élu président d’une session d’une Commission de la CNUCED

Photo : VNA/CVN

Le forum a vu la participation du secrétaire général des Nations unies, de la secrétaire générale de la CNUCED, de dirigeants de nombreux pays, ainsi que de ministres, vice-ministres, ambassadeurs et représentants de 195 pays membres de la CNUCED et de nombreuses organisations internationales.

Ayant pour thème "Tracer une nouvelle voie pour le développement dans un monde en mutation", l'événement comprenait sept séances de discussion sur l'élaboration de politiques industrielles pour le commerce et le développement, la promotion de la croissance, l'avenir numérique, les chaînes de valeur mondiales, les orientations pour les pays en développement dans une économie mondiale en mutation et confrontée à de nombreux défis.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a pris la parole lors de deux séances sur la promotion des flux d'investissement durables et l'amélioration de l'efficacité des chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que la préparation de l'économie future.

La promotion du multilatéralisme

Dans son discours, Nguyên Minh Hang a proposé cinq orientations pour que la CNUCED continue de promouvoir son rôle et de soutenir les pays en développement dans l'avenir.

D’après elle, il lui est nécessaire de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la promotion du multilatéralisme et le renforcement des actions de coopération mondiale, de développer un système de commerce et d'investissement ouvert, de soutenir la voix des pays en développement dans le processus d'élaboration de politiques, de réglementations et de normes mondiales, en particulier dans de nouveaux domaines tels que la croissance verte, la transformation numérique et l'innovation. La CNUCED devrait également aider les pays en développement à renforcer leur résilience face aux chocs et aux crises externes, et renforcer les liens entre ses activités et les agendas mondiaux.

La vice-ministre des Affaires étrangères a remercié la CNUCED pour son soutien au Vietnam et lui a demandé de continuer à accompagner le pays dans son parcours de développement futur. Elle a réaffirmé l'engagement du Vietnam à soutenir les objectifs et les orientations de coopération de la CNUCED.

Promouvoir la coopération avec le Vietnam

À cette occasion, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a eu des rencontres avec la secrétaire générale de la CNUCED Rebeca Grynspan, la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, le directeur exécutif du FEM Mirek Dusek, et le ministre d'État cambodgien en charge de missions spéciales Sok Siphana.

Lors des rencontres, les partenaires ont salué les réalisations du Vietnam en matière de développement. Ils ont convenu de promouvoir la coopération avec le Vietnam et de l'accompagner sur sa voie de développement.

VNA/CVN