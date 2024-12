Déjouer les manœuvres de déstabilisation : réaffirmer haut et fort la liberté de culte

La Constitution vietnamienne stipule clairement les droits à l’égalité pour les groupes ethniques et le droit à la liberté de croyance et de religion. Le Parti et l'État du Vietnam mettent toujours en œuvre de manière cohérente la politique de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion et du droit à l’égalité pour tous les groupes ethniques.

Le Parti et l'État créent les meilleures conditions pour que les minorités ethniques préservent leur identité culturelle et se développent sous tous ses aspects, considérant cela comme la source du bloc de grande union nationale et du développement national durable.

Cependant, les forces hostiles persistent à semer la discorde en instrumentalisant les questions religieuses et ethniques pour saper la grande union nationale.

Dans un récent rapport sur le Vietnam, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a continué de réitérer des évaluations sans fondement, déformant délibérément les progrès en matière de garantie du droit à la liberté de religion et de développement des ethnies minoritaires au Vietnam.

L’USCIRF a intentionnellement ignoré la réalité de la vie cultuelle et religieuse animée du peuple vietnamien dans toutes les régions du pays. Le peuple vietnamien a une vie cultuelle et religieuse très diversifiée avec de nombreuses fêtes religieuses qui sont devenues des fêtes communautaires telles que la fête de Noël catholique, l’anniversaire de la naissance de Bouddha, la fête Dieu Tri de l'Église caodaïste de Tây Ninh… Actuellement, le Vietnam compte plus de 27 millions de fidèles, soit 27% de la population du pays. La coexistence harmonieuse et la solidarité entre les fidèles, les croyants, les personnes non croyantes et non religieuses au Vietnam sont une preuve évidente du succès des politiques du Vietnam en matière de garantie du droit à la liberté de croyance et de religion.

Les réalisations du Vietnam en matière de garantie du droit à la liberté de croyance et de religion ont été reconnues par la communauté internationale, créant une base permettant aux relations Vietnam - Vatican de passer du statut de représentant non-résident à celui de représentant résident, le Saint-Siège ayant ouvert un bureau du représentant pontifical résident au Vietnam. Lors de sa visite au Vietnam en avril 2024, l'archevêque Paul Richard, secrétaire du Saint-Siège pour les Relations avec les États et les organisations internationales, a hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans tous les aspects ainsi que le développement et les contributions positives de l'Église catholique vietnamienne au processus d’édification et de développement national.

Lors d'une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’iInformation (VNA) à Londres, Kyril Whittaker, chercheur en politique et histoire vietnamiennes, a souligné que la multitude de temples bouddhistes, églises et établissements de culte, intégrés au cœur des communautés vietnamiennes, constituait une preuve tangible de la liberté de culte garantie par le pays.

Outre les questions religieuses, certaines organisations et radios qui manquent de bonne volonté envers le Vietnam, comme Human Rights Watch (HRW), RFA et VOA, disent que "le Vietnam fait preuve de discrimination à l'égard de nombreux groupes ethniques minoritaires" en citant le cas de Y Quynh Bdap - chef de l'organisation terroriste "Người Thượng vì công lý" (Les Montagnards debout pour la justice), qui a directement recruté, incité et dirigé l'attentat terroriste du 11 juin 2023 dans la province de Dak Lak, entraînant des conséquences particulièrement graves. Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak l'a condamné par contumace à 10 ans de prison pour terrorisme, et le Tribunal pénal de Bangkok (Thaïlande) a accepté la demande d'extradition vers le Vietnam.

Malgré les preuves accablantes retenues contre Y Quynh Bdap, les forces hostiles persistent à manipuler l'opinion publique en accusant le gouvernement d'opprimer les minorités ethniques, dans le but de fomenter des troubles et de saper la grande union nationale. HRW, RFA et VOA ont ignoré le fait que, dans n'importe quel pays, les criminels terroristes qui menacent la sécurité nationale, l’ordre social et la vie d'autrui, doivent être poursuivis en justice.

Il est nécessaire d’affirmer que l'État du Vietnam prône toujours la défense des droits et l'amélioration des conditions de vie de ses 54 groupes ethniques dont 53 minorités ethniques, soulignant leur rôle essentiel dans le développement du pays.

Le lancement du premier programme cible national sur le développement des zones peuplées d'ethnies minoritaires et des zones montagneuses, témoigne de l’attention particulière du Parti et de l'État et constituent une grande politique pour renforcer la position et assurer le droit au développement de ces ethnies.

Au cours des quatre législatures consécutives à l'Assemblée nationale, la proportion de députés issus de minorités ethniques a varié entre 15,6% et 17,27%. À ce jour, 51 minorités ethniques sur 53 ont eu des représentants à l'Assemblée nationale, démontrant le rôle des minorités ethniques dans la structure du système politique vietnamien. Ce sont des faits et des réalisations qui ne peuvent être niés.

Les avancées notables réalisées dans la promotion de l'harmonie religieuse et ethnique au Vietnam ont mis en évidence les complots déployés par les forces hostiles pour exploiter ces questions sensibles et semer la discorde au sein de la société vietnamienne, dans le but de déstabiliser le pays.

