Un décret sur la circulation de véhicules étrangers sur le territoire national

Le gouvernement a publié un décret concernant la gestion des véhicules automobiles étrangers et des étrangers participant à la circulation au Vietnam.

Ce décret détaille un certain nombre d'articles et de mesures visant à mettre en œuvre la Loi sur l'ordre et la sécurité de la circulation routière.

Selon le décret, les véhicules automobiles étrangers amenés par des étrangers au Vietnam à des fins touristiques comprennent : les voitures particulières de 8 places (sans compter le siège conducteur, avec conduite à droite ou à gauche), les camping-cars et les motocyclettes.

Le texte impose plusieurs conditions pour les véhicules automobiles étrangers et les étrangers participant à la circulation au Vietnam, dont faire appel à des agences de voyages réceptives au Vietnam pour effectuer les procédures demandant l’autorisation pour les véhicules, être munis de papiers d'immatriculation ainsi que d'un certificat de contrôle technique en cours de validité, être titulaires d’un passeport et d’un visa valides ou de documents de voyage internationalement reconnus, posséder un permis de conduire adapté au type de véhicule conduit et valide sur le territoire vietnamien…

